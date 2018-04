Los Segura Moreno: En L´Alqueria como en casa

Seis hijos, y los seis juegan al baloncesto. De hecho sienten auténtica pasión por este deporte. Pero no sólo eso, es que los seis militan en las categorías inferiores del Valencia Basket. Desde la categoría ´baby´ con Miguel, hasta el equipo EBA con Rafa, pasando por el Junior de Lorena, el Cadete de Carmen, el Alevín de Gabriela y el Benjamín de Pepe. Además con unas aptitudes más que destacables, aunque es cierto que en el caso de los dos más pequeños todavía es pronto. En L´Alqueria del Basket, como es lógico, están como en casa.

Ellos son la familia Segura Moreno, al timón de la cual navegan Rafa y Lorena. Bueno, lo cierto es que conducen más que navegar pues sus trayectos a L´Alqueria durante la semana no tienen fin. «Es duro, la verdad. Tenemos un cuadrante pegado en la nevera que es imposible de cumplir. Desde las 19:00 de la tarde que acabó de trabajar puedo estar en el coche hasta las 23:00 llevando y trayendo niños. Es de locos», nos cuenta Rafa,probablemente el gran responsable de esta bendita ´obsesión´ de sus hijos por el baloncesto. No en vano, se retiró a los 42 años –en 2010– tras militar en varios equipos de Valencia. «Era muy malo, un paquete, pero me lo pasaba bomba», recuerda.

«A veces hago hasta tres viajes al día a L´Alqueria», confirma su esposa. Incluso Andreu Casadevall, coordinador masculino de la instalación taronja, alucina: «Es increíble como logran organizarse para poder disfrutar de lo que más les gusta, el baloncesto. Son un ejemplo de constancia y esfuerzo».

Y es que la afición a Lorena le viene también de lejos pues, aunque acabó decantándose más tarde por el ballet, era compañera de pupitre y de equipo de las hijas mayores de Juan Roig, Hortensia y Carolina. «Todo empezó entonces, en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Juan Roig nos invitaba a ver los partidos del Valencia Basket y ahí me enganché», comenta.

Pese a ello, aseguran que nunca intentaron condicionar a sus hijos a la hora de jugar al basket. Más bien todo ha ido surgiendo de una manera natural. Incluso su llegada a L´Alqueria del Basket, que se produjo de manera escalonada y en la que el talento de los Segura Moreno, sobre todo en el caso de los más mayores, tuvo mucho que ver.

Rafa, el mayor con 19 años –trece en el Valencia Basket–, estaba llamado a ser está temporada uno de los referentes del EBA antes de sufrir una grave lesión –rotura del ligamento cruzado anterior–. Además, estuvo un año jugando en EEUU en el prestigioso Hight Point Christian Academy de North Carolina en 2015, donde por cierto fue compañero del ya NBA Bam Adebayo –Miami Heat–. Lorena, de 17 años, tras pasar por el Godella y el Ros Casares, ya ha debutado con el Liga Femenina 2. Carmen (15), que se formó en El Pilar, y Gabriela (10) llevan ya tiempo en la órbita de la Federación Valenciana con los programas de Tecnificación...

«Es una familia dedicada al baloncesto desde el primero al último. Llama mucho la atención el amor que sienten todos por este deporte», destaca Esteban albert, coordinador femenino de L´Alqueria. El amor por el baloncesto es máximo, es cierto, «pero compaginándolo con los estudios. Eso es primordial», apostilla el patriarca. Es por ello que en el baloncesto les dan libertad pues «a veces los padres no somos lo que tenemos que ser. Debemos ser chóferes, espectadores y animar, de ahí no pasar».

Algo que no evita, sin embargo, que vivan muchos momentos inolvidables gracias al deporte de la canasta. «Todos somos del Valencia Basket y es un orgullo que estén aquí. El día de la presentación en La Fonteta me emocioné mucho porque estaban todos mis hijos en la pista», subrayó Lorena.