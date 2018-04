Txus Vidorreta: "Firmo durar aquí tres temporadas, más sería un milagro"

Txus Vidorreta mostró su lado más humano y personal en su visita a ´Factoría Rambleta´. El entrenador del Valencia Basket conquistó al centenar de asistentes con su sencillez y cercanía en una entrañable charla junto a los periodistas Mariola Cubells y Fran Guaita.

Se emocionó recordando la muerte de su padre cuando apenas contaba con 16 años, desveló que aún sueña «con un micrófono» tras trabajar un tiempo en Bilbao en la radio o que se hizo entrenador porque «cuando jugaba ya veía los partidos desde el banquillo».

Mil y una anécdotas, algunas incluso con Juan Roig como protagonista. Como cuando el pasado verano le dijo «Txus, yo quiero ganar la Euroliga», a lo que él respondió de inmediato: «Yo también». Con preguntas como donde se ve dentro de cinco años que tuvieron una contestación muy natural y espontánea: «No sé donde voy a estar el 30 de junio. Me veo entrenando y en diferentes ciudades, con la maleta preparada. El entrenador va donde le quieren». A lo que añadió: «En Valencia no ha estado nadie cinco años. Yo firmo durar tres temporadas en el Valencia Basket. Más tiempo me parecería un milagro. Pero soy muy cabezón, igual lo consigo».

También habló sobre los últimos pitos antes del partido del Baskonia recibidos por un sector de la afición. «Soy un tío normal, me gustaría que no sucediese y que me aplaudan», y subrayó que «el club y una parte de la afición no está cómoda con lo que está pasando». Por último, sobre el equipo apuntó que «tengo un grupo de gladiadores acojonante. Los jugadores están conmigo a muerte, y yo con ellos», y dejó claro que «si dependiera de mí renovaría a Rafa Martínez».