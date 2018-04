El Valencia Basket busca un refuerzo para los playoffs

El Valencia Basket anda a la caza y captura de un fichaje para reforzar al equipo de cara a los playoffs. Concretamente un ala-pívot de garantías y de nivel contrastado. Así lo confirmó el propio Txus Vidorreta, técnico de la primera plantilla taronja.

"Llevamos todo el año con problemas en el puesto de alero, con Aaron Doornekamp durante buena parte del año haciendo un buen trabajo como '3'. Por eso pensamos que un ala-pívot es lo que nos ayudaría a mejorar, pero debe ser de una manera rotunda", indicó el preparador vasco.

En este sentido, sobre si las dificultades del mercado podrían obligar en breve a desestimar esta contratación, Vidorreta aclaró: "No puedo dar nada por sentado porque basta que lo dé para que fichemos. Pero está complicado. Chechu Mulero está muy pendiente del mercado y ahora mismo no vemos jugadores que nos puedan ayudar de una manera rotunda. Lo que está claro es que no vamos a fichar a ningún jugador si no nos ayuda de manera rotunda".