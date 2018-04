Joan Plaza: "La salida del tercer cuarto ha sido muy mala"

Joan Plaza, entrenador del Unicaja, compareció en sala de prensa tras la derrota de su equipo en La Fonteta ante el Valencia Basket. Estas fueron sus manifestaciones:

Estado de Jeff Brooks

"A Jeff lo han llevado al hospital. Ha caído solo, se ha derrumbado, espero no sea nada y es lo que más me preocupa"

Valoración del partido

"Hemos hecho un buen partido, y más si hubiéramos sido capaces de acortar el inicio del tercer cuarto con ese parcial de 14-6. Luego hemos podido volver al partido, pequeños detalles han decidido pero ese parcial es el que les ha permitido meterse dentro. Nos han hecho mucho daño en el poste bajo con gente con talento, y también una serie de malas decisiones nuestras en ataque que ha permitido ese último triple de Van Rossom. Al final sólo hemos perdido un cuarto, pero la salida del tercer cuarto ha sido muy mala"

Al nivel de los mejores

"Queríamos competir a un gran nivel y si era posible ganar, pero tener la sensación de que podemos competir con los mejores. Y esa sensación sí que me la llevo y de que somos capaces de hacer cualquier cosa"

Reglas de la Euroliga

"A todos algunas de las reglas, de las condiciones, no nos gustan. Pero eso es llorar a la luna, no va a servir para nada. Nosotros queremos acostarnos con la sensación de que hemos hecho todo lo posible. Las reglas están hechas así, y es lo que hay. Mientras siga así siempre se quedará un gran equipo fuera de la Euroliga"

Posible cruce de playoffs

"Es aventurar mucho que nos vayamos a cruzar con Valencia Basket, pero llegado el caso las circunstancias pueden ser algo distintas. Podemos recuperar a Shermadini y ellos a Pleiss. Cuando llegue el momento lo enfocaremos. Pero eso queda tan lejos. Primero tenemos que asegurar los playoffs"

Diferencia primera parte y el tercer cuarto

"En ningún caso ha habido relajación. Esperábamos que salieran a por todas, hay momentos que todos los equipos, fallando cosas muy obvias bajo el aro, bajas un poco los brazos y encadenas un parcial de 14-6. No hay una relación clara de que haya sido por pasotismo o indiferencia"

Colapso ofensivo del tercer cuarto

"No me ha sorprendido la defensa del Valencia Basket. Sencillamente es que hemos bajado nuestra exigencia defensiva y ellos han estado acertados. Hemos fallado cosas asequibles y ellos han estado fuertes, pero no hay una razón específica. Nos hemos parado y hemos cogido opciones demasiado cómodas"