Mucho más que un triunfo para el Valencia Basket

La lucha por los puestos de Playoffs en la Liga Endesa entra en su recta final y lo hace con un partidazo en La Fonteta entre Valencia Basket y Unicaja. Un duelo con mucho más en juego que una simple victoria, pues ambos equipos pelean por una cuarta plaza muy codiciada entre los equipos que no tienen licencia A de Euroliga. No solo porque permite tener el factor cancha a favor en los cuartos de final de los Playoffs por el título, sino porque daría también acceso a la Euroliga en caso de que dos equipos sin licencia A cayeran en semifinales ante dos equipos con licencia. Es decir, que si Unicaja y Valencia Basket llegan a semifinales y son eliminados por, por ejemplo, el Barça y el Madrid, serían los taronja, en caso de acabar cuartos, los que jugarían Euroliga y no Unicaja.

Valencianos y malagueños se conocen bien, pues la de hoy será la quinta ocasión en la que se enfrenten en lo que va de temporada. De momento, el balance es favorable a los de Txus Vidorreta, con tres victorias y tan solo una derrota. Precisamente, ese tropiezo llegó en el partido de Liga Endesa de la primera vuelta, en el que los de Joan Plaza ganaron por 74-67. De esta forma, esta tarde no solo está en juego un triunfo en La Fonteta, sino que recuperar el basket-average debe ser un objetivo importante para el Valencia Basket.

De ganar por más de esos siete puntos, el conjunto taronja quedaría con tres victorias de ventaja más el basket-average con respecto a Unicaja, con tan solo cinco jornadas por disputarse hasta el final de la fase regular. Una ventaja considerable, aunque no definitiva, que permitiría al Valencia Basket además seguir aspirando a la segunda plaza de la clasificación. De momento, el Baskonia tiene una victoria más, aunque no juega su partido hasta el próximo jueves y lo hace en la cancha del Real Madrid, por lo que la pelea por el segundo puesto está más que abierta.

Así las cosas, en el Valencia Basket saben de la importancia del partido de esta tarde y por eso han pedido durante la semana el máximo apoyo de la grada de La Fonteta. Los últimos partidos, el público ha dejado notar su enfado con el rumbo del equipo esta temporada, especialmente centrado en la figura de Txus Vidorreta, que ha recibido ya varias pitadas cuando su nombre es anunciado por megafonía. Desde el club y desde el propio vestuario se han mandado mensajes de total confianza en el técnico, por eso quieren que la grada esté también a muerte con el equipo en este tramo final de la temporada.

En el aspecto deportivo, tras una semana sin partidos por primera vez en meses, la única duda es la de Tibor Pleiss. El pívot alemán se ha perdido los últimos tres partidos de la competición doméstica por una fascitis plantar y, aunque ha vuelto a los entrenamientos esta semana, todavía no está al cien por cien y en caso de jugar lo haría con restricción de minutos. Joan Sastre acabó con molestias el duelo ante Tecnyconta Zaragoza, pero podrá jugar con normalidad, mientras que Diot, Vives y San Emeterio siguen siendo baja al estar recuperándose de sus respectivas lesiones.