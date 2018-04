Txus Vidorreta: "Juan Roig me ha felicitado pero ha sufrido un montón"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, compareció en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Unicaja. Estas fueron sus impresiones:

Valoración del partido

"Hemos empezado sin ser el Valencia Basket. Nos ha costado entender que era un partido importante, pero que también quedan muchos más. Pero si uno tenía una final era el Unicaja. En seis ataques hemos tirado cinco triples con cinco jugadores distintos y hemos fallado cuatro. Ellos han metido los tres, y nos ha metido presión estar abajo. Creo que era todo mental. Fallando tiros libres y el partido se ponía muy cuesta arriba, 22-32, y la clave era el ataque. Y estaba en nuestra cabeza. Hemos llegado vivos al descanso y hemos hecho 17 minutos extraordinarios en la segunda parte. Y con diez arriba otra vez un apagón, seguramente relacionado con el cansancio. En el cara y cruz ha habido una buena defensa, un triple fantástico de Van Rossom y luego una defensa correcta para que Suárez hiciera un tiro desequilibrado y ganar el partido creo que con justicia"

Afición

"La Fonteta ha estado fantástica, era una situación compleja porque no teníamos buenas sensaciones. Agradecidos a ese apoyo y al gran esfuerzo de nuestros jugadores. Dependemos de nosotros mismos para el factor cancha y seguimos luchando por la segunda plaza. El corte ahora estamos con 20 y el quinto con 17, este mes de abril esta siendo extraordinario del equipo". "A mí lo que lo que me da energía es el apoyo del club, jugadores, cuerpo técnico, y también me gusta sentir el apoyo de la afición. Y hoy lo he sentido. Pero lo más importante es que lo sientan los jugadores a lo largo de los cuarenta minutos. El compromiso es total"

Anécdota con Juan Roig

"Me ha felicitado. Estaba muy contento y me ha dicho que había sufrido un montón, como todos"

Conversación con Van Rossom

"Sam había metido un triplazo, lo único que hemos hecho es darnos un abrazo. Ahora cuando ganamos el vestuario es una fiesta cuando yo entro. He felicitado a todos uno a uno. Ya tememos 20 victorias. Ese ha sido un poco el análisis que hemos hecho y que hemos cambiado la cara de la primera a la segunda parte"