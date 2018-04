Vidorreta analiza al Joventut y la actualidad del Valencia Basket

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, compareció este viernes en rueda de prensa en la previa de la jornada 30 de la Liga Endesa en la que el conjunto taronja visitará la pista del Divina Seguros Joventut. Estas fueron las impresiones del técnico vasco respecto al encuentro, la actualidad de los de La Fonteta y otros aspectos como sus preferencias en la Euroliga.

Estas han sido sus declaraciones



Segunda plaza

"Es fundamental para tratar de acabar lo más arriba posible. Primero para defender la cuarta plaza, segundo para optar a la tercera y luego vital para lo que seria un éxito enorme que es acabar segundo. Si queremos ser conservadores habría que darle una importancia relativa, pero somos ambiciosos y es un partido fundamental en la lucha por segunda plaza"

El rival

"El Joventut está realizando su mejor baloncesto de la temporada con cinco victorias en seis partidos, además de su juego porque gana y transmite. Tienen más confianza, están jugando con ritmo, muchos jugadores están enchufados de tres puntos. Es uno de los partidos más complicados en este mes de abril porque además vienen de ganar en Murcia, que es un equipo muy duro"

Finales apretados

"Queremos tratar de evitar finales de infarto. Ante el Unicaja no estuvimos acertados en ataque los últimos cuatro minutos, y sus tiros libres les metieron en partido. Creo que es bueno también que haya finales igualados porque estamos entrenando el corazón y eso significa que vamos a vivir muchos más años"

Deseos y favorito en la Euroliga

"Aún no se saben todos los equipos de la Final Four. Hay que ver si llegan CSKA y Real Madrid que tienen ventaja. Querer que ganae quiero que gane el Valencia Basket pero como no estamos no daré mi elección personal.Luego como entrenador español y de manera personal por haber entrenado a varios jugadores del Real Madrid me gustaría que ganasen. Pero por otra parte está también lo que está haciendo el Zalgiris, que es increíble, aunque el favorito es el Fenerbahce"