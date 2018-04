El Valencia Basket quiere fichar un pívot de manera inminente

El Valencia Basket quiere tener en La Fonteta a su nuevo refuerzo para el martes o miércoles de la próxima semana. Así lo confirmó este viernes Txus Vidorreta, técnico del conjunto taronja. "Estamos en el mercado y de forma efectiva. Nos gustaría tener al nuevo jugador aquí el martes o el miércoles. Ese es el objetivo que nos hemos planteado Chechu Mulero y yo, aunque creemos que Tibor Pleiss va a estar en el playoffs".

Un nuevo jugador que será ya, con toda seguridad, un 'cinco' tras la lesión añadida de Latavious Willimas. "Sólo con la ausencia de Tibor Pleiss el 'cuatro' nos encajaba, pero ahora con lo de Tay nos hemos decantado por un cinco. Pero si digo la verdad lo que buscamos es el mejor jugador posible en la posición de cinco", matizó el preparador vasco.

Sobre si con tantos condicionantes físicos es realista luchar por el objetivo de la segunda plaza, Vidorreta aclaró que "estamos en la lucha por la segunda plaza. El último mes el rendimiento de Latavious tampoco es para decir... hemos vivido de Dubljevic pues Pleiss estaba también fuera, y estamos en la lucha. Nuestra obligación es luchar por el máximo"

¿Desesperado por tantas lesiones? Preguntado por sus sensaciones esta campaña ante tanta lesión, Vidorreta indicó que "seguramente lo he pasado peor antes, en noviembre y diciembre, cuando veías que sucedía y que no había capacidad de estar al cien por cien ante los mejores equipos de la Euroliga. Pero como todo en la vida, necesitas entrenamiento y ahora estoy muy entrenado. Llevo muchos meses pensando en los jugadores que tengo y no en los que no tengo. Eso ha hecho que tengamos una temporada óptima en resultados y extraordinaria teniendo en cuenta las circunstancias".