Ivan Buva: "Quiero ganar la Liga Endesa con el Valencia Basket"

El nuevo fichaje del Valencia Basket ya está en la ciudad. Ivan Buva aterrizó este jueves pasadas las 11:30 horas en el aeropuerto de Manises, donde atendió en exclusiva a SUPER justo antes de encaminarse a dejar las maletas en su nuevo piso cerca de La Fonteta y ponerse en manos del club para someterse a la revisión médica.

"Estoy muy feliz. El Valencia Basket es el mejor equipo con el que he tenido la oportunidad de firmar en toda mi carrera. Estoy entusiasmado con esta oportunidad", confesó el ala-pívot croata nada más descender del avión.

Buva explicó que fue muy fácil llegar a un acuerdo con el conjunto taronja pues "intentaba ir a algún equipo que fuera a jugar los 'playoffs', que peleara por algo, porque el Istambul BB no iba a hacerlo. Quería prolongar mi temporada porque si no habría terminado en apenas siete días. Había interés del Valencia Basket y dije, ¿por qué no?. El acuerdo se cerró rápido".

En cuanto a sus objetivos en el Valencia Basket, se mostró ambicioso pues confesó que sabía que habían "muchos jugadores lesionados. Espero tener el mismo rol que en el Istambul BB, donde era la principal referencia. Tenía libertad para hacer cualquier cosa sobre la cancha. Era el máximo anotador de mi equipo y casi de toda la Liga. Aquí será diferente, porque es un equipo de Euroliga. Probablemente seré el pívot suplente, jugaré en las posiciones de cuatro y de cinco y hacer lo mejor que pueda para tratar de encajar bien el equipo. No va a ser fácil, porque ellos llevan juntos más de estos ocho meses de temporada".

En este sentido, destacó que intentará "hacerlo lo mejor que pueda y demostrar que puedo jugar a este nivel. Quiero dar al Valencia Basket más opciones para pelear por el título de Liga Endesa otra vez". "Quiero ganar la Liga. Para mí los títulos son lo que queda para el resto de tu vida. Solo he podido pelear por uno en mi carrera y espero poder hacerlo aquí en València. Va a ser difícil, pero creo que es posible", insistió Buva, que ha completado una gran temporada en Turquía, donde ha promediado 18 puntos, 6,6 rebotes y 1,3 asistencias, con un 47 por ciento de acierto desde más allá del 6,75.

El nuevo jugador taronja, que sólo ha firmado hasta final de temporada, se mostró esperanzado de "poder seguir aquí más años. Si demuestro mi nivel y juego bien, creo que no va a ser un problema. Tengo dos meses de contrato y solo estoy centrado en esto. Luego tendremos todo el verano para hablar tranquilamente", concluyó.

El Valencia Basket ya ha hecho oficial el fichaje de Ivan Buva.



Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el pívot internacional croata Ivan Buva (2,08m, Zagreb, 06/05/1991, 26 años) para que se incorpore a la disciplina del equipo taronja hasta el final de la actual temporada. El jugador cuenta con experiencia reciente en la Liga Endesa, tras disputar la campaña 16/17 con el RETAbet Bilbao Basket con unos números de 11,7 puntos, 5,2 rebotes (2,2 de ellos en ataque) y 12,6 de valoración en los 32 partidos que disputó con el conjunto vasco en la competición española. Buva procede del Istanbul BBSK, con el que estaba clasificado como el tercer mejor anotador (18,04 puntos) con un 47% de acierto en triples y el cuarto jugador más valorado (18,9 créditos por partido) de la Liga Turca.