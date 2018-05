Muy cerca de la solución definitiva al nuevo pabellón del Valencia Basket

Buena sintonía entre las instituciones y el club taronja respecto al nuevo pabellón. Joan Ribó, alcalde de València, hablo este viernes de los avances respecto a las negociaciones con el Valencia Basket para la construcción de una instalación que sufragara íntegramente por Juan Roig, máximo accionista del club. Estas fueron sus impresiones en las que se mostró muy optimista al respecto:



Avances en las negociaciones

"Es una obra que desde el Ayuntamiento valoramos muchísimo, que nos parece muy importante no sólo para el deporte sino también para bienes culturales, conciertos musicales, competiciones internacionales...Es una herramienta estratégica en la cual estamos trabajando y negociando con un doble objetivo. Por un lado es una herramienta estratégica para la ciudad y desde la alcaldía lo que queremos es obtenerla en las mejores condiciones para los valencianos. La cosa va muy bien, estamos avanzando, es algo complicado porque hay que tocar muchas teclas y arreglar muchas cosas, pero tengo la impresión de que estamos avanzando y mucho. En estas cosas tengo la obligación de ser prudente, pro estamos avanzando y concretando cosas. Dentro de poco podremos decir que esto ya va oficialmente"



Fórmula de la concesión

"Ese tema de la venta ya está descartado. Siempre he dicho que a mí personalmente me importaba poco una cosa u otra, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y es la rapidez. El parámetro rapidez nos interesa a todos, mucho a los promotores y mucho a la ciudad. Si lo evaluamos desde el factor velocidad la concesión es mucho más rápida, por eso estamos trabajando y avanzando ya en el criterio de concesión. Lo otro no está que esté descartado, pero sí que hemos visto que eso tarad mucho más. Por eso vamos por la otra vía"



Soluciones burocráticas

"Hacer un pabellón de esta envergadura no se hace en dos días y los aspectos burocráticos no se resuelven en dos días. Pero en estos momentos si que estamos ya al borde de una solución tras la cual empezaremos ya trabajar directamente en este tema. Estamos ya muy cerca en el sentido de que esto ya va a empezar, creo que es una cuestión que será ya rápida. No depende sólo de nosotros, también son decisiones compartidas pero creo que son decisiones mutuas. Pero tengo la sensación de que a los grandes problemas se les ha encontrado el camino. Eso sí, faltan los detalles, pero se les ha encontrado el camino para resolverlos".



Concesión por 50 años

"Vamos por esa dirección. No se ha terminado de concretar todavía, es un tema complejo porque no hay muchas experiencias en toda España, se está estudiando pero parece que vamos a trabajar sobre esos 50 años"



Año de puesta en marcha del pabellón

"Ahí ya no me atrevo porque son cosas muy difíciles de concretar. Hay muchos parámetros que dependen de muchos factores no burocráticos sino también de construcción porque la construcción no es cualquier cosa"



Plazos de licitación

"Este año yo creo que pueden estar bastante adelantados. Pienso que sí, efectivamente"