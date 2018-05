Txus Vidorreta: "La lesión de Rafa Martínez no es algo leve"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, compareció este viernes en rueda prensa en la previa del encuentro de este domingo en la pista del Montakit Fuenlabrada dentro de la jornada 31 de la Liga Endesa. Estas fueron sus impresiones en rueda de prensa:

Debut de Ivan Buva

"Creo que lo más importante es solucionar el tema administrativo y eso va bien. Si está todo en regla viajará con el equipo. Ayer estaba muy cansado pero trabajó bien, se levantó a las cuatro de la mañana en Estambul, pero se le ve muy motivado, con muchas ganas de ayudar al equipo en los retos que tenemos por delante y haciendo un gran esfuerzo por integrarse lo antes posible. Algo que están haciendo también sus compañeros porque están tratando de ayudarle porque es un jugador que necesitamos. Si tengo que usarlo no lo voy a dudar, se trata de alargar la plantilla y hacerlo desde el primer día. Lógicamente sin una gran cantidad de lesiones"

Frustración por las bajas

"No estoy frustrado, si estuviera tendríamos un problema. Soy fiel a mi hoja de ruta. Quería tener diez jugadores y sólo me quedan ocho, pero hay que sumar a Buva más Puerto y Hlinason que están trabajando bien. Y estuvimos a dos puntos de hacer pleno en los últimos seis partidos"

Lesión de Rafa Martínez

"Frustración en mi caso no existe pero es cierto que tenemos la baja de un hombre importante como Rafa martínez y además hay que ver su evolución. Lógicamente eso nos hace tener que buscar alternativas. Y las primeras son los jugadores con los que contamos y a corto plazo esperamos novedades positivas especialmente con San Emeterio, y también es una semana importante con Tiblor Pleiss y Vives"

"Por una vez no ejercer de portavoz sanitario. No es un tema leve. Hay que valorar su evolución en los próximos días y en especial la próxima semana. Y ojalá podamos tener a Rafa Martínez porque es uno de nuestros grandes baluartes"

Factor cancha en los playoffs "No es algo que me esté planteando por esos resultados fuera de casa. El equipo tiene capacidad de competir y ganar más fuera de casa. Con una plantilla normal y sin tantas bajas hubiéramos ganado más partidos. Por delante tenemos un reto más importante que el factor cancha, y es que si hubiéramos ganado en Badalona estaríamos más cerca de la segunda plaza y dependeríamos de nosotros, pero sigue dependiendo de nosotros ser terceros. Vamos con toda la ilusión a intentar ganar en Fuenlabrada y mantenernos vivos en esa lucha por la tercera posición aunque la segunda plaza es aún posible"

Situación física del equipo

"La semana que viene esperamos que San Emeterio esté con el equipo, entrenando y jugando cinco contra cinco de una forma progresiva. Siempre y cuando no haya ningún problema, que no debe haber porque estamos siendo más cautos que nunca tras varias recaídas. Vives y Pleiss ya están apareciendo por la cancha de forma individual, están haciendo otro tipo de trabajo no tan exigente que hace prever que puedan incorporarse poco a poco. Espero que los tres puedan estar en los playoffs y quiero ser optimista porque si no no sería entrenador. En el caso de Rafa dependerá de la evolución en los próximos siete días de la rodilla"

Opinión sobre el Fuenlabrada

"El partido va a ser complicado, ellos recuperan a Eyenga, tienen en mejor condición a Popovic, están casi con la plantilla completa a excepción de Sekulic. Es un equipo completo, con buena línea exterior y buenos interiores. Partido complejo pero venimos con una buena línea de resultados y el equipo está comprometido en seguir sacando esos resultados"

Menos riesgos con la salud de los jugadores

"Estamos arriesgando toda la temporada con los jugadores que muestran unos mínimos de salud y peleando cada partido, yendo a ganar. Por eso Van Rossom, Dubljevic, Thomas...ahora están con más minutos porque vamos con lo que tenemos. Pero es verdad que en el caso de San Emeterio estamos siendo más conservadores porque el sóleo aún no está recuperado al cien por cien. Algo que en otros momentos de la temporada no hemos hecho o no hemos podido"