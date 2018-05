Así prepara Antoine Diot su vuelta a las pistas

Antoine Diot, como se puede comprobar en el siguiente video, ya trabaja en pista con intensidad y sin apenas molestias en su rodilla izquierda. Pese a ello, será más que complicado que el base francés llegue a los playoffs de la Liga Endesa para ayudar al Valencia Basket.

"Estamos ya muy cerca de los playoffs y las noticias que tengo es que por ahora no puedo contar con él. Si la evolución es muy buena en los próximos días y me dijeran lo contrario veríamos, pero por ahora lo que me han transmitido es que no llega para los playoffs", confirmó Txus Vidorreta este viernes.