"Llevábamos seis derrotas seguidas aquí y demostramos orgullo"

Svetislav Pesic ha reconocido tras la victoria del Barcelona en La Fonteta que su equipo estaba muy motivado por ganar en València después de muchas derrotas consecutivas. "Ha sido un partido como esperábamos. Los dos equipos con muchas ganas, con muy buenas defensas. Los dos hemos dado lo mejor que podíamos, con mucha intensidad y con deseo para ganar. No tuve problemas para motivar a mis jugadores porque sabían que llevábamos aquí seis derrotas consecutivas y teníamos que mostrar orgullo. A veces no tomamos buenas decisiones en ataque, pero compensamos en defensa, especialmente en el poste bajo, no sólo contra Dubljevic sino también contra Thomas. Era importante ganar, pero también cómo ganamos. Preparamos cmo defender el poste bajo del Valencia Basket, porque tiene un gran equilibrio entre el juego interior y exterior. Creo que hemos hecho un gran trabajo, y ahora antes de los 'Playoffs' nos hemos demostrado que podemos defender bien en el poste bajo", dijo el técnico del Barcelona.

Sobre los próximos 'Playoffs', ha reconocido que su equipo está "en una buena situación". "Hemos aprendido algunas cosas importantes y esperamos a ver cómo vienen los nuevos como Reynolds, o Sanders que estuvo mucho tiempo lesionado. Vamos a intentar integrarlos en la próxima semana, con suficiente tiempo para el primer partido de los 'Playoffs'", ha dicho Pesic. Sobre una posible falta en la última jugada del partido, el ex del Valencia Basket no ha querido mojarse. "Estuve a veinte metros de la jugada. No lo sé. Es para verlo por televisión. No lo comento porque no lo he visto. Todo es posible", ha concluido.