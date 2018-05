Vidorreta: "Nuestra defensa ha sido la clave del triunfo"

Txus Vidorreta ha comparecido en sala de prensa tras la victoria ante el Herbalife Gran Canaria en el primer partido de los cuartos de final de los 'Playoffs' de la Liga Endesa. El técnico 'taronja' ha felicitado a sus jugadores por "interpretar de forma magistral" el plan de juego diseñado para este partido, y ha asegurado que la clave ha estado en el esfuerzo defensivo.

VALORACIÓN INICIAL

"Nos ha costado arrancar. Luego hemos tenido 10-12 minutos buenos antes del descanso y cinco malos les han permitido remontar. Nuestro trabajo defensivo general ha sido fantástico otra vez, exceptuando esos minutos. Les hemos llevado a punto por minuto y eso ha tenido un reflejo sensacional en el trabajo del equipo. Esa ha sido la clave. Dejar al Gran Canaria en 56 puntos a pesar de concederles 17 segundas oportunidades. Era algo de lo que habíamos hablado. Aún no están los resortes del equipo a tope de rendimiento. Así te tienes que agarrar a la defensa y lo hemos interpretado de forma magistral. Nos falta otra victoria para llegar a semis".

SEGUNDO PARTIDO CLAVE PARA FINIQUITAR LA ELIMINATORIA

"He visto al equipo muy concentrado. Incluso en exceso, lo que nos ha producido ansiedad. Era un día que podía haber, pero lo hemos sacado bien. Sabemos que ellos van a mejorar, van a meter tiros abiertos y debemos continuar e incluso mejorar el trabajo defensivo. La ventaja es que la serie ya vuelve a La Fonteta. En 'Playoffs' lo importante es ir a por todas, pero cuando no se puede no se puede. Respetamos mucho al Gran Canaria. Han vuelto al partido tras estar 14 bajo. A menos de 10 minutos estaban siete abajo sin meter tiros. Respeto máximo a su entrenador".

MÁS VALOR ESTA VICTORIA CUANDO ELLOS HAN HECHO UN GRAN PARTIDO

"Gran Canaria ha hecho cosas muy bien. Han vuelto al partido cerrando líneas de pase, trabajando la defensa al poste bajo. Es satisfactorio porque sabemos que Gran Canaria ha hecho un gran partido. Valoramos no haber sufrido mucho".

TENER QUE HACER UN DESCARTE

Los de Bilbao cumplimos lo que prometemos (abrir una botella de champán). Sergi García no entrenó con una sobrecarga, pero ha sido descarte por motivo deportivo, primera vez que pasa en el partido 68.

HLINASON

"'Dubi' es 'Dubi' y es nuestro jugador franquicia. Lo importante es que tanto Buva como Hlinason han dado minutos de calidad. Nos da confianza a todos de cara a que Hlinason pueda ser ese jugador que desatasca. Cada vez está mejor defensivamente. La capacidad que tiene para hacer cosas diferentes le hace un jugador especial. Sabemos que en esta serie tiene que aportar cosas como ha aportado esta noche".

IMPORTANCIA DEL JUEGO INTERIOR

"Está claro que a nivel de rebote es fundamental. A pesar de conceder 17 ofensivos hemos igualado en el rebote global. Es un hecho que somos más pequeños que ellos. Tienen jugadores muy grandes y eso hace que le roben rebotes a 'Dubi'. Hemos mejorado mucho en la segunda parte en el rebote largo. El juego interior va a ser importante, pero como está el baloncesto actual, mantener equilibrio dentro-fuera y la confianza en el tiro de tres, será muy importante".

APOYO DE LA DIRECTIVA Y ABRAZO CON JUAN ROIG

"Esto se ha repetido ya varias veces y le agradezco a Juan el apoyo y la confianza en público y privado todo el año. En épocas más difíciles siempre ha habido normalidad. Todos los profesionales agradecemos que el jefe esté contento".

ACIERTO EN LOS TRIPLES

"Está claro que, en general, los equipos tendemos a ser mejores en el tiro de tres en casa que fuera. Tenemos una constante, que solo bajamos un triple de media en casa y fuera. El récord de triples lo hicimos fuera de casa y tenemos confianza en que, cuando las defensas se cierran y tenemos a nuestros tiradores, sabemos que aunque el juego interior no brille, vamos a trabajar por abrir la lata. Y tiraremos 30 y 40 triples si hace falta. Es nuestra fuerza. Si tenemos a nuestros tiradores, ra-ta-ta-ta-ta".

EL NUEVO ROL DE BUVA

"El trabajo de adaptación de Buva está siendo de nota. Está haciendo un gran trabajo para el equipo. Está defendiendo mejor que las expectativas y está ayudando al equipo en agresividad en el bloqueo directo. Hoy ha anotado cuatro puntos importantes. Siempre es difícil entrar a final de temporada en un equipo. Sabe que tiene una gran oportunidad de hacer un gran 'Playoffs' y llamar la atención de otros equipos que le den más minutos".

ROTACIÓN AMPLIA

"Nuestra rotación debe ser larga porque estamos construyendo aún el equipo. Tenemos muchos partidos a la vista y debemos, para que nuestros jugadores aguanten y tener opciones al final, rotar un poco más. El día que veamos que la rotación no funciona tendremos que reducirla. Lo bueno es que los que han salido del banquillo han estado bien. No somos la NBA. Jugamos de otra manera. No hay tantas interrupciones".