Vidorreta: "No sé si voy a seguir en el Valencia Basket"

Txus Vidorreta ha atendido a los micrófonos de Movistar+ tras la derrota ante el Herbalife Gran Canaria que deja al Valencia Basket sin Euroliga. El técnico, tras felicitar a los insulares, ha reconocido que no sabe si seguirá en La Fonteta la próxima temporada. "Es un momento muy complicado, perdiendo un partido como lo hemos perdido hoy, pero hay que felicitar al Gran Canaria, han luchado hasta el final. Hemos tenido una temporada muy difícil y hoy se ha vuelto a ver, hemos perdido dos jugadores durante el partido en momentos difíciles. La temporada ha terminado, pero en la vida hay cosas más importantes, solo es un juego y ahora soy mejor entrenador que hace un año. No sé si voy a seguir, lo de la selección lo tengo más complicado porque Scariolo tienen contrato", ha dicho Vidorreta.

Más tarde, en sala de prensa, ha insistido en que no sabe si seguirá en La Fonteta, pero que si por él fuera, lo haría encantado. "No hablo en pasado del Valencia Basket. No he cumplido el objetivo para el que parece ser que me contrataron, aunque no me dijeron nada. Hemos hecho méritos para estar en Euroliga, pero hemos perdido de forma cruel, algo que no me volverá a pasar porque llevo entrenando muchos años", ha dicho Vidorreta.

Sobre el partido, especialmente el final, ha sido crítico con los árbitros y ha culpado al acierto en el triple decisivo de Erikson de la derrota, "El partido, cinco puntos y posesión ellos, hemos conseguido que gasten segundos, pero han anotado un triplazo muy bien defendido. Hemos jugado para no gastar tiempo muerto. Hemos fallado un tiro libre. Hemos notado la presión de contar las décimas de lo que quedaba en el reloj. El rebote lo habíamos cogido, pero no sé que hemos hecho entre Rafa y Abalde. Luego, una falta a falta de una décima no se pita en ningún campo. Parece ser que teníamos que ser quintos así. En la prórroga ya íbamos fundidos porque todos tenían muchos problemas físicos. El año pasado el Valencia Basket, en la final ante el Madrid, eran aviones. Gran Canaria tenía un par de velocidades más que nosotros, por las lesiones y la Euroliga. No quiero quitarle mérito al título de Liga del Valencia Basket, pero a partir del partido 70, que era hoy, a los jugadores les cuesta más", ha asegurado Vidorreta.

Sobre los problemas físicos, ha reconocido que Doornekamp estaba muy tocado y que Dubljevic también ha acabado mal. "Más que por la rotación, ellos han sido superiores físicamente por el estado de nuestros jugadores. Aaron no se podía mover por un problema en la espalda. Dubi ha acabado fatal. Se nos han lesionado Sastre y Green. Pese al esfuerzo, parecía que no podíamos ganar. Nos quedamos sin premio en una temporada que hemos estado siempre entre los cuatro primeros menos en la última jornada. Hemos trabajado a tope, no lo hemos conseguido y los jugadores estaban rotos. Ha sido un año dificilísimo, pero es un honor haber entrenado al Valencia Basket y acabar la temporada. Soy mejor entrenador que cuando llegué y lo demostraré aquí o en otra parte", ha asegurado.

Más tarde, insistió sobre su futuro. "En primer lugar, la decisión de mi continuidad está en manos del club. Igual que acepté cuando vinieron a buscarme, aceptaré lo que decidan. Me gustaría seguir y más después de quedarme fuera así. Siempre pensé que venía a Valencia por varias temporadas. Habrá que hablar de algunas cosas de índole interno, porque a lo largo de este año he tomado conciencia de aspectos que podemos mejorar. Lo primero es saber la decisión del club. He hecho un gran trabajo, me he dejado la piel y estoy muy agrecido por la oportunidad que me dieron y que creo que he aprovechado", ha afirmado Vidorreta.

Por último, ha negado que la temporada fuera un fracaso. "La gente tiene el derecho a decir lo que quiera, pero no ha sido un fracaso. Hemos conseguido uno de los 3 títulos de Liga Endesa. A falta de 2 décimas teníamos plaza de Euroliga. Hemos hecho un trabajo impresionante para tratar de estar muy por encima de lo que la salud le hubiera permitido a otro equipo", ha terminado Vidorreta.