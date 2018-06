Rafa Martínez renovará con el Valencia Basket

Día amargo el de este martes para Rafa Martínez. Y es que tras jugarse la salud por ayudar al equipo en los playoffs de la Liga Endesa, el capitán del Valencia Basket fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha. La operación tuvo lugar en la Clínica Quirón de Barcelona a cargo del doctor Ramón Cugat, prestigioso traumatólogo y experto en lesiones de rodilla. El mismo médico que le estuvo tratando con factores de crecimiento en las semanas previas a las eliminatorias por el título para que pudiera estar a disposición de Txus Vidorreta.

La intervención, realizada mediante una artroscopia, se saldó con éxito según el escueto comunicado oficial facilitado por el club taronja. Y eso es lo más importante ya que el problema del escolta de Santpedor era degenerativo, con un importante desgaste ya en el cartílago que desembocaba en la segregación de líquido y un intenso dolor en la rodilla.

Algo que, tras la operación, debería haber quedado solucionado. No obstante, el jugador taronja pasará revisión nuevamente la próxima semana para valorar su evolución.

Lo peor de todo, sin embargo, será el tiempo de recuperación. Y es que aunque en un principio parecía que podía ser menos, finalmente este se ha estimado en unos cinco meses alejado de las pistas. Eso significa que no podrá comenzar la próxima temporada junto al equipo. Su vuelta, si no hay ningún contratiempo con los plazos, será para el mes de noviembre.

Dentro de lo malo, sin embargo, lo positivo ha sido el mensaje de tranquilidad que le ha transmitido el club a través del vicepresidente y consejero delegado, Paco Raga. En este sentido el capitán, que concluye contrato el 30 de junio, ya sabe que contará con una oferta de renovación del Valencia Basket en los próximos días.

«Contamos con Rafa Martínez para el año que viene. Ya he hablado con él, le he dicho que esté tranquilo que va a estar aquí la próxima temporada», confirmó a SUPER Paco Raga, vicepresidente y consejero delegado del Valencia Basket. Un gran gesto por parte de la entidad taronja con su capitán y que sin duda hace justicia no sólo a su trayectoria en el club, sino también a sus méritos deportivos en la última campaña. Por algo el todavía técnico Txus Vidorreta o Sam Van Rossom habían pedido también su renovación.