Joan Peñarroya se suma a la lista de candidatos al banquillo taronja

Joan Peñarroya se ha unido, en las últimas horas, a la lista de posibles sustitutos para el banquillo del Valencia Basket. El actual técnico del Morabanc Andorra no va a continuar en el equipo del Principado y, de hecho, este viernes está previsto que anuncie públicamente su decisión. Su marcha, de un equipo que dirigía desde 2010, le abre las puertas del Valencia Basket, una vez confirmada la salida de Txus Vidorreta.

No obstante, la opción del técnico de Terrassa no es la única que maneja la entidad taronja. Jaume Ponsarnau, segundo entrenador del Valencia Basket en las dos últimas temporadas, es otra de las posibilidades que se están estudiando muy seriamente. El de Tárrega quiere volver a ser primer entrenador en al Liga Endesa y ya ha sido tanteado por el Iberostar Tenerife. A estos dos nombres, también habría que sumarles los de Ibon Navarro, esta última temporada entrenador del UCAM Murcia, y Sergio Scariolo, que todavía no ha decidido su futuro.