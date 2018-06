Porfirio Fisac se suma a la terna de candidatos al banquillo

Con adelanto sobre el horario previsto. Así se anunció este viernes la desvinculación del Valencia Basket de Txus Vidorreta, prevista para el sábado por los propios dirigentes del club. Fue un poco la confirmación a lo esperado tras una temporada muy compleja y que concluyó con el equipo fuera de la Euroliga para la próxima temporada. Y es que aunque es cierto que las dudas existían y que el tiempo jugaba a favor de la continuidad del preparador vasco, no lo es menos que desde el primer momento sus opciones de renovación eran muy pocas.

A pesar de ello, fue un día complicado en las oficinas del Valencia Basket. «Trasladar a un entrenador la noticia de que no continúa en el club es complicada y difícil. No era una cosa sencilla», confesó a SUPER Chechu Mulero, director deportivo de la entidad taronja. «Hemos analizado internamente todo, pero es evidente que el objetivo principal que era entrar en la Euroliga no se ha conseguido. Pero también hemos otro tipo de valoraciones sobre el trabajo realizado desde la pretemporada y hemos considerado que era necesario un cambio», explicó.

En el comunicado oficial, el Valencia Basket quiso «agradecer a Txus Vidorreta su trabajo durante esta temporada» y le deseó «lo mejor en su futuro personal y deportivo». Además, recordó que el entrenador bilbaíno «comenzó su andadura consiguiendo el sexto título de la historia de la entidad, la Supercopa Endesa lograda en Las Palmas de Gran Canaria, al margen de destacar que ha dirigido «la temporada más larga de la historia de nuestro primer equipo masculino con un total de 70 partidos, con un balance de 37 triunfos y 33 derrotas».

Números ni muco menos espectaculares debido a la múltiples lesiones sufridas durante la temporada pero que, de haber conseguido el billete para la Euroliga, hubieran aumentado considerablemente sus opciones de renovación. «Seguro que sí, por parte del club se habría tenido presente para renovar que había cubierto el objetivo principal del año a nivel de resultados», confirmó Mulero, que no obstante dejó claro que el último encuentro ante el Herbalife Gran Canaria «no es un partido que debíamos perder». «El baloncesto es especial, estas circunstancias pasan y ahí hay que tomar buenas decisiones. Forma parte del juego y lo trascendente es como acaba», insistió el dirigente taronja a la hora de argumentar la decisión.

A partir de ahora, y una vez aclarada la salida del actual entrenador, se abre un nuevo debate interno en el club. El de su sustituto al frente del banquillo. En este sentido tras son los nombres que hay ahora mismo encima de la mesa tras las primeras valoraciones. Se trata de Porfirio Fisac, que no seguirá en el Delteco GBC, Ibon Navarro, cuyo futuro aún se desconoce tras haber dirigido esta campaña al UCAM Murcia, y Joan Peñarroya, que este mismo viernes se despidió del MoraBanc Andorra en rueda de prensa. «Espero tener trabajo y poder venir aquí al Poliesportiu y que nos podamos reencontrar», deseó el técnico catalán.

Si eso se dará con el Valencia Basket es algo que, sin embargo, aún está por ver. «Tenemos una idea de lo que queremos, pero no hemos tomado todavía ninguna decisión. No hemos tenido aún ninguna conversación con nadie pues hasta hace unas horas teníamos a Txus como entrenador. A partir de ahora es cuando vamos a analizar las posibilidades que tenemos. Espero que tomaremos pronto una decisión», aclaró Mulero. En este sentido, no parece que el anuncio se vaya a demorar mucho más del inicio de la próxima semana.



Jaume Ponsarnau firmará por el Andorra

La opción de Jaume Ponsarnau, ayudante de Pedro Martínez y Txus Vidorreta las dos últimas temporadas, es una de las que el club sopesaba de cara a la próxima campaña. Sin embargo, SUPER ha podido confirmar que el entrenador catalán tiene ya un acuerdo verbal cerrado con el MoraBanc Andorra tras la marcha de Joan Peñarroya.

De hecho Francesc Solana, director deportivo del equipo del Principado, confirmó públicamente que es su primera opción. Por tanto, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, el de Tàrrega saldrá este verano de la entidad taronja. Algo que está provocado y tiene también mucho que ver con su situación familiar.



Sergio Scariolo, descartado

Otra de las opciones que se desvanece es la de Sergio Scariolo, que difícilmente aceptaría las condiciones impuestas por el Valencia Basket sin jugar la Euroliga.