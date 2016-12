Kalinic, otro nombre sobre la mesa del Valencia

Por segunda vez desde que llegó al Valencia Cesare Prandelli ha habla del mercado de invierno. Hasta este viernes nueve de diciembre, cada vez que al entrenador del Valencia se le preguntaba cualquier cosa con los fichajes de invierno, decía que lo primero era conocer la plantilla que tiene, y hasta llegó a decir al poco de llegar que hablar de fichajes era una fantasía y que él vivía de realidad.

Este viernes volvió a hacer referencia al mercado de fichajes, como hizo el sábado pasado, y evidentemente su discurso ha cambiado de manera forzosa por los resultados. De hecho, el sábado de la semana pasada, antes del encuentro ante el Málaga cuando se le preguntó por la posibilidad de que no hubiera fichajes en enero dijo que a él Lim le prometió refuerzos dentro de los límites del control financiero, y este viernes fue más lejos al afirmar que nunca "he hablado con nadie de mercado, lo que quiero ver de los jugadores es las ganas de sufrir y los que quieren quedarse tienen que demostrarlo, quiero ver quién tiene la actitud y quién no, los que no tengan carácter que se vayan".

Y lo cierto es que movimientos ya hay, de hecho, el propietario del Valencia ya tiene una lista de jugadores que le ha pasado el director deportivo y que está consensuada con el entrenador. Según ha podido saber este diario, uno de los nombres que está sobre la mesa es el delantero de la Fiorentina Nikola Kalinic. Se trata de un delantero ya hecho, de 28 años y cierta trayectoria, que está en estos momentos en el mejor momento de su carrera.

A Kalinic ya lo quiso fichar el Valencia hace unas temporadas con Fernando Gómez de director deportivo, cuando era un prometedor futbolista del Hadjuk Split de la liga croata.

Kalinic es un delantero referencia arriba, capaz de aguantar la pelota en espera de los hombres de segunda línea, algo que sin ir más lejos el equipo de Prandelli echó en falta el pasado sábado en el encuentro ante el Málaga. El Valencia perdió todos los balones largos y esto propició que el equipo de Juande Ramos terminara encerrando a los valencianistas hasta lograr el empate en los instantes finales.

El nombre de Kalinic está sobre la mesa pero su fichaje no es fácil ya que ahora mismo es un jugador muy cotizado y su fichaje solo sería posible si Peter Lim se decide a poner dinero en forma de ingreso atípico que permita al club superar el actual límite del control financiero de la Liga de Fútbol Profesional, pero según ha podido saber SUPER, hace dos semanas el agente del jugador, Fali Ramadani, estuvo en Valencia. Ramadani, es además representante del medio centro del Panathinaikos Luka Milivojevic, otro jugador que está en la agenda valencianista para este mercado invernal.