Aigües Vives, 24 años de valencianismo

La Penya Valencianista de Aigües Vives conmemoró el sábado 10 de diciembre el 24 Aniversario desde su creación. Una jornada triste para los peñistas por la situación del equipo y el momento histórico tan difícil que se atraviesa. El Valencia podría caer a puestos de descenso en las vísperas de las fiestas de Navidad. "No esperábamos esto con Lim. Hay que reaccionar para que el Valencia CF no pierda la afición y la pasión de nuestros niños", dice Agustín Mínguez, presidente de la PV de Aigües Vives.

Los socios se reunieron a primera hora de la tarde en la sede social donde habitualmente ven los partidos e intentaron empujar desde la distancia al Valencia. Más tarde, en la sala ´La Masia´, un castillo de fuegos artificio abrió el acto. Entre los asistentes a la cena para casi 100 peñistas destacaron Blas Madrigal, presidente de la Agrupació de Penyes, y Fernando Giner, exjugador y presidente de la Asociación de Futbolistas. La penya realiza cada año un libro de temática valencianista e informativo sobre sus actividades de 1.000 ejemplares.