Cambios en toda las líneas del Valencia en enero

Revolución en la plantilla del Valencia. Peter Lim ha dado el visto bueno a Cesare Prandelli y Jesús García Pitarch para que hagan lo que consideren necesario y cambien el equipo con el fin de que salga de las posiciones bajas de la tabla. Al margen de lo que diga el mercado en las próximas semanas, en estos momentos se puede hablar de la voluntad de hacer muchos cambios en una plantilla corta y que por lo tanto se puede calificar de revolución. Según ha podido saber SUPER, la intención es que salgan entre cuatro y seis jugadores en este mercado invernal, si bien no todos en calidad de traspasados, matiz importante. Y si la intención es que haya entre cuatro y seis salidas es porque se intentarán cubrir otras tantas llegadas. En definitiva, habrá fichajes y movimientos hasta el final del mes de enero, cuando se cierra el plazo de incorporaciones, aunque lo deseable es que para cuando regrese la Liga Prandelli ya pueda tener algún fichaje a su disposición porque el equipo no puede perder más tiempo ni dejar pasar más jornadas. Conviene recordar que el Valencia regresa a la Liga el lunes 9 de enero de 2017, ya que este fin de semana el choque del Valencia se ha aplazado porque el Real Madrid que está disputando el Mundialito de Clubes.

En lo que a nombres y posiciones se refiere, poco a poco van trascendiendo las informaciones. De entrada, la prioridad es reforzar la delantera y el centro del campo, en ataque el equipo necesita efectivos ya que no tiene ningún futbolista del perfil ´delantero referencia´. Se busca un futbolista agresivo en el juego, que fije la marca a los centrales, que pelee cada balón y presione, un jugador incomodo de defender y sobre todo, que sea capaz de ganar balones aéreos y espere a los futbolistas de segunda línea, algo que ahora Prandelli no tiene como se vio ante el Málaga en Mestalla. Ese día los delanteros del Valencia no ganaron ni un balón despejado desde la defensa y esto ayudó al rival a ganar espacios y embotellar al Valencia en su área hasta que empató el choque en los instantes finales.

Al respecto, sobre la mesa está el nombre del italiano Simone Zaza, que juega en el West Ham inglés cedido por la Juventus, y por el que el conjunto británico tiene una opción de compra que salvo sorpresa mayúscula no ejercerá, lo que supone que volverá a la Juve. Si esto sucede, que es lo más probable, las posibilidades de que fiche por el Valencia en calidad de cedido son bastante altas. Otro delantero que está sobre la mesa es el croata Nikola Kalinic, que juega en la Fiorentina. Es el caso contrario a Zaza, con un perfil deportivo similar, se trata de un futbolista que solo se puede sacar con dinero porque está en el mejor momento de su carrera. Habría que pagar traspaso.

El centro del campo

Es otra de las posiciones que con mayor urgencia se quiere reforzar, y no hay más que recordar que tanto en Anoeta como en Mestalla ante el Málaga el Valencia perdió ahí la batalla, o ante el Granada no fue capaz de generar el suficiente fútbol como para encontrar espacios. En cualquier caso, el perfil que se busca tiene que ver más con el de jugadores maduros y con una personalidad capaz de soportar la presión y no se arruguen y trabajen por el equipo. No hay más que recordar las palabras de Prandelli en sala de prensa del viernes de la semana pasada.

También hay nombres sobre la mesa, fundamentalmente el del brasileño Hernanes, que juega en la Juventus, y del que gusta su polivalencia, ya que puede actuar de seis, de ocho o incluso de diez. Tiene 31 años y aunque dispone de minutos en la Juventus de Allegri, no es indiscutible. Eso sí, es un futbolista caro porque en la Juventus tiene una ficha considerable, pero asumible como prueba que ya en verano pudo fichar por el Valencia al entrar en una operación que llevaba a André Gomes al conjunto italiano y a Zaza, Hernanes y el medio centro Lemina a Mestalla.

¿Si hay altas en el centro del campo es porque puede haber bajas? La respuesta es rotundamente sí. Es más, hay jugadores que se antoja complicado que vayan a estar en el Valencia a partir del mes de febrero y es el caso de Dani Parejo. Porque él sigue queriendo marcharse como el pasado verano, y porque es uno de los señalados cuando se habla de falta de actitud. Además, es un jugador cotizado por el que se puede sacar dinero para tratar de3 invertirlo en más refuerzos. Casi similar es el de Enzo Pérez. El argentino es uno los futbolistas más caros a efectos de control financiero dada su ficha y su alta amortización anual, por lo que está en la rampa de salida como en verano. Como lo está el portero Mat Ryan, si bien su salida será en calidad de cedido. Otro jugador que podría salir es el lateral izquierdo Siqueira o los centrales Santos y Abdennour.