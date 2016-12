"Yo no soy el director deportivo del Valencia CF", con esta rotunda frase quiere negar Stefano Antonelli el supuesto peso en las decisiones que se le ha otorgado al italiano en el club desde la llegada de Cesare Prandelli. Lea la entrevista completa:

Después de la famosa rueda de prensa del entrenador por fin usted ha aceptado conceder una entrevista. ¿Qué tal, Stefano? ¿Cómo se encuentra?

Estoy muy bien, gracias. Yo nunca he hablado con ningún periódico ni he concedido una entrevista nunca, nunca, nunca, a pesar de que muchas veces he escuchado y leído mi nombre en la prensa. Y lo cierto es que en este momento sí quiero hablar... ¿sabe por qué? Porque si no hablo los estúpidos, los tontos, continuarán escribiendo tonterías. Mi interés es contar la verdad porque si no hablo todos los que quieren ir contra el Valencia CF y Suso García Pitarch seguirán escribiendo. Sólo una cosa es para nosotros la más importante... ¿sabe cuál es?

¿Cuál?

El Valencia CF. No Suso, Antonelli... Sólo el Valencia y si hablamos del club, del Valencia, he de decir que las personas importantes son la propiedad, Peter Lim, la presidenta, Layhoon Chan, y un director deportivo y un entrenador importantes. En mi caso deseo con fuerza que la suerte del club sea buena. Hoy soy el primer seguidor del Valencia, a buen seguro, puedo ser un amigo del club, pero las personas que deciden y tienen el poder se llaman Peter Lim, Layhoon, Jesús García Pitarch y Cesare Prandelli. Le estoy diciendo la verdad. Yo estaré muy contento de ver un Valencia CF que marche y funcione bien, puedo tener el deseo y la voluntad de ayudar, sí, pero yo no soy ni el director deportivo ni el consejero principal del club. Es un hecho que soy un profesional que durante 30 años está trabajando en este mundo del fútbol, que aprecia a Suso, que lo conoce y que sabe muy bien, porque lo he traído yo al Valencia, cuánto desea el míster triunfar en su desafío con el Valencia. Así que la única razón de si voy a Valencia, si aprecio al club, es por una voluntad profesional y, por qué no, también de inversión; mi interés es que el trabajo salga bien. Pero en el club existen unos roles bien precisos, hay un propietario que manda, una presidenta que vive en Valencia, hay un director deportivo y un entrenador que son hombres de fútbol. Yo con ellos estoy en muy buena sintonía...

Cómo persona cercana al Valencia CF, ¿es buena la relación entre Suso y Prandelli?

Sí, y es algo fundamental porque Cesare Prandelli tiene a Suso en una gran estima. Cesare en estos momentos está muy decepcionado porque no llegan los buenos resultados. Sin embargo, por honradez, es justo decir que cuando llegó Prandelli el equipo había sumado cero puntos en cuatro partidos, sólo ganó dos con Voro en el banquillo. Entonces, evidentemente, este equipo tiene problemas, es un grupo golpeado por diferentes accidentes y es necesario cambiar algunas cosas porque la clasificación es dura, difícil de ver. El objetivo es pensar en construir un Valencia sólido, en este Valencia sólido Suso García Pitarch es una llave importante.

Los dos vienen de estar con el propietario, Peter Lim, en Singapur. Sabemos las ganas que tienen en conjunto de trabajar para sacar al Valencia de abajo.

¡Bravo! Sabemos todos cuáles son los problemas económicos para afrontar el mercado, sabemos todos del Fair Play Financiero (FPF), lo sabemos todo, pero sabemos también que Suso y Prandelli están muy, muy, muy unidos, ellos son optimistas y confían en que pueden hacer un gran trabajo en este mercado de enero. Yo hago este trabajo desde hace 30 años y, ciertamente, y conozco todo de este mundo, pero no soy el director deportivo, ni el hombre en la sombra, ni una persona que va en contra del director deportivo del Valencia CF. Yo soy una persona que, si Suso lo necesita, estará a su disposición.

¿Ha quedado contento y satisfecho Prandelli tras la reunión con Peter Lim en Singapur?

Espera, quiero decir también que yo he venido a Valencia tantas veces... Yo recorro el mundo con el fútbol de forma continua. Si digo que Valencia es una de las pocas ciudades en el mundo en la que me encantaría ir a vivir con la familia, pero la cosa más bella de Valencia son los aficionados del club de Mestalla, la afición, el Mestalla... Hoy el Valencia tiene problemas, lo sabemos, pero todos están concentrados por que el Valencia vuelva a ser lo que merece la entidad y los aficionados. He leído muchas cosas que no son verdad y sí, he estado en Valencia, pero es también porque tengo una buena relación con Suso y merece un respeto profesional y moral...

Entiendo que no quiera hablar de los fichajes directamente, aunque permítame que le haga una pregunta. ¿Se planteó Prandelli la dimisión antes o durante la cita con Lim?

¡Nunca, nunca! Prandelli es un hombre de gran experiencia y carácter. Cuando él hizo el viernes la conferencia de prensa y dijo que quien no quiera estar en el Valencia se puede ir, es porque en Valencia si luchas, si pones el corazón en el campo mantendrás la camiseta... La verdad es esta, porque Prandelli va a hacer todo para que el Valencia vuelva a estar en los puestos que se merece.

Prandelli quere jugadores comprometidos con la ´maglia´...

Prandelli está convencido de que que si esta temporada en la segunda vuelta de la competición el equipo reacciona, lo hace bien y llega a una posición tranquila, el próximo año se podrá construir finalmente una escuadra importante, hacer un equipo competitivo, importante, no significa gastando 200 millones, se puede hacer una escuadra importante de grandes hombres y grandes jugadores. Por eso, Prandelli no ha pensado nunca en la dimisión. Nunca, esto es de alguno de como el que dijo que yo mando en el Valencia, que es mentira. Alguno lo ha escrito. No es verdad.

¿Cree que Peter Lim, Layhoon, García Pitarch y Prandelli forman un equipo?

Sí, forman un equipo, después todo equipo puede mejorar incluso el Real Madrid o la Juventus. Peter Lim, Layhoon, Suso y Prandelli forman este equipo. Ciertamente, yo soy un profesional interesado en que el Valencia lo haga bien, hoy soy uno de los tantos tifosi que tiene el Valencia. Estoy convencido de que con el Valencia se puede hacer un buen equipo, un buen fútbol...

¿Cree que habrá grandes cambios en la plantilla? ¿Van a poder hacer los cambios que tienen en mente?

Estoy seguro de que la escuadra en enero va a mejorar, de que la plantilla se puede mejorar y se puede mejorar mucho... Aunque sé claramente que todo lo decidirán Peter Lim, Layhoon, Cesare Prandelli y Suso Pitarch.

¿Ha prometido Lim una cantidad de dinero importante para poder reforzar al equipo?

Mira, yo no sé si Peter Lim ha prometido un dinero determinado, Peter Lim le ha garantizado que va a hacer todo para mejorar la escuadra. No se trata de dinero, se habla del trabajo para mejorar este equipo.