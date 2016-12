Abdennour tiene claro su futuro: "Me quiero quedar en el Valencia"

Aymen Abdennour no está viviendo sus mejores momentos en el Valencia CF. El club se encuentra en un pésimo momento deportivo y aunque su rendimiento y estado de forma ha mejorado respecto a la temporada pasada, no ha sido capaz de justificar la enorme cantidad de dinero que desembolsó el club por él para sacarlo de Mónaco.

En una entrevista concedida al diario galó 'Foot Mercato', el central tunecino asegura que está "a tope con el equipo". En verano surgieron las opciones de Everton y Chelsea y el Valencia tuvo contactos con ambas entidades, pero al final no cuajó el acuerdo al pedir el club de Mestalla al tunecino que se quedara en la disciplina blanquinegra.

Por otro lado, los rumores sobre su hipotética salida en el próximo mercado invernal ganan fuerza. Tal y como ya publicó SUPER, Abdennour confirma que existe un interés real del Marsella en ficharlo, pero niega una oferta en firme y reitera que se siente "bien en Valencia, donde me encanta el club y los aficionados". "Sí, es cierto que he oído los rumores sobre el Marsella. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Marsella sigue siendo uno de los mejores clubes de Francia. Es un club muy conocido en Europa. Sé que los aficionados, conozco la ciudad. Yo he recibido nada. Como ya he dicho, me siento bien en Valencia. Me encanta el club y los aficionados".

Abdennour lo tiene claro su futuro en este mercado de invierno: "me quiero quedar en el Valencia". El central, asegura en declaraciones a 'Foot Mercato', que no quiere "dejar a mí club mal clasificado. Quiero ir muy lejos con el Valencia. Este es un muy buen club".

En cuanto a las críticas sobre su rendimiento, el jugador señala: "No soy el único. Todo el equipo está en este caso. A veces luchado. Estábamos haciendo cosas buenas y luego en recaída. No es estable, lo reconozco. Pero me siento bien en Valencia. Todo el mundo me conoce, todo el mundo me respeta. Yo respeto a todos. Yo trabajo, soy un profesional, soy disciplinado. Siempre trato de dar todo de mí para mi equipo. Hice algunos buenos partidos. Pero es cierto que debo estar creciendo más. Me siento bien aquí y espero que los resultados mejorarán".

También habla el central sobre la complicada situación del equipo: "No es bueno cambiar los entrenadores con regularidad. Eso es seguro. Pero Prandelli trabaja duro. Este es un muy buen entrenador, pero también es una buena persona. En el vestuario, todo está bien, incluso si los resultados no están a la altura. Esperamos rectificar esto rápidamente (...) Me llevo muy bien con el entrenador. Tenemos buenas relaciones. A menudo me anima. Me llevo bien con el cuerpo técnico, el personal médico, los gerentes, que preside. Me siento muy bien en Valencia".

¿Cuál es su objetivo para esta temporada? "Mi objetivo es que podamos mejorar nuestra clasificación. Individualmente, doy mi todo. Tengo que trabajar más para ayudar mejor a mis compañeros de equipo".