Alcácer: "Claro que duele ver al Valencia abajo"

Paco Alcácer estrenó su casillero de goles con el FC Barcelona ante el Al-Ahli, en el amistoso que el el club catalán realizó este martes en Catar. "Este gol me servirá para coger confianza. Me ha hecho mucha ilusión, aunque estaba tranquilo por las palabras del míster tiempo atrás de que lo estaba haciendo bien. Lo que faltaba era tiempo para marcar y ahora que lo he hecho espero que esto se quede como una anécdota y pueda seguir ayudando al equipo", confesó el delantero valenciano en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

Una felicidad que contrastaba con su tristeza por la situación que atraviesa el Valencia CF, el equipo que le vio nacer futbolísticamente. "Claro que duele ver al Valencia abajo, un club que me ha dado tanto y me ha dado la oportunidad estar donde estoy... esperamos que este bache lo pasen rápido, el Valencia no se lo merece", destacó en declaraciones a este mismo programa de radio.