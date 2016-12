Álex Esteso, sangre de goleador para el Valencia

A veces ha pasado en Primera Regional cadete e infantil durante una temporada, pero nunca en juveniles. Ni en División de Honor ni en Liga Nacional. Alejandro Esteso lo hizo. El delantero del Juvenil B del Valencia, Alejandro Esteso, marcó seis tantos en la goleada de su equipo al Lliria. Un registro para la historia en la Academia. De hecho, los responsables de la escuela solo recuerdan seis goles de un canterano en categoría juvenil en un Valencia-Sevilla (1-6) con todos los tantos visitantes de un jovencísimo entonces Luis Tevenet. Esteso, como le conocen en Paterna, volvió a hacerlo.

El delantero de 17 años, natural de Paterna, marcó un gol en la primera parte y cinco en la segunda. Los hizo de todos los colores. Con habilidad, de rematador nato y, en su especialidad, con desmarques a la espalda de la defensa y buena definición. Sus compañeros bromearon con Esteso a la finalización del partido. «Son dos ´hat-tricks´. Llévate dos balones, Álex». Igual de contento, pero menos efusivo era su entrenador. «Enhorabuena, está muy bien lo que has hecho, pero hay que seguir igual y desde el lunes empezar en el siguiente partido». Javi Sanchis le bajaba a la tierra. No le hizo falta. Esteso tiene la cabeza perfectamente amueblada y sabe que todavía no ha hecho nada.

Alejandro comenzó de niño jugando al fútbol sala en el Colegio La Salle de Paterna hasta que ingresó en la escuela del Paterna CF tras un campus de verano. A mediados de su primer año en Fútbol-11, el Valencia le echó el ojo. Le llevó a entrenar a Paterna y en verano le firmó.

Desde entonces no ha parado de marcar goles. La temporada pasada fue convocado por la Selección Valenciana Sub´16 y debutó en un amistoso con el filial. Este año se ha estrenado con el División de Honor y ha llegado a los quince tantos que le convierten en el segundo máximo goleador de la escuela, tan solo por detrás de Nabil. El próximo 30 de junio de 2017 acaba contrato. El pasado fin de semana dio seis razones más al club para renovarlo.

Mundo lo hizo en Primera

El valencianista Mundo fue capaz de marcar seis goles en Primera División. Lo hizo en la temporada 1942/43 en un 8-3 al Betis. Telmo Zarra (Athletic Bilbao) también llegó a seis tras el 10-0 al Lleida en la temporada 1950/51. Bata (30/31) y Kubala (51/52) alcanzaron los siete.