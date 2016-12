Layhoon Chan y García Pitarch explican las directrices para el Valencia tras la reunión con Peter Lim

La presidenta del Valencia, Layhoon Chan, ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada del director deportivo Suso García Pitarch, para explicar la reunión con el propietario Peter Lim y los acuerdos tomados respecto la actual situación del club.

Estas fueron sus palabras:

"Estoy aquí para hablar de nuestra delicada situación deportiva, pero he de decir que no es una crisis institucional o que cuestione la fortaleza del club o del proyecto.

Los resultados no son satisfactorios, hablan por sí mismos. Esto no es lo que la afición esperaba y lo que la dirección esperaba ni lo que el accionista mayoritario esperaba sobre todo tras haber invertido más de 200 millones en los últimos dos años. Estos resultados no son aceptables para un club con la grandeza del Valencia CF.

Peter Lim no acepta el nivel de resultados

Con la llegada del nuevo entrenador teníamos confianza en que los resultaos empezarían a mejorar pero no ha sido el caso. Junto al director deportivo y al entrenador hemos vigilado de cerca la situación. Teníamos prevista una reunión con el accionista mayoritario tras el partido con la Real Sociedad y el objetivo era analizar la situación deportiva del equipo y proponer un plan de actuación. Peter Lim, ha seguido muy de cerca el equipo y su rendimiento y durante la reunión transmitió un mensaje muy fuerte al entrenador y al director deportivo, en el sentido de que no acepta este nivel de resultados. Dijo que con toda claridad que con el equipo actual deberíamos estar más arriba y hacerlo mejor. Durante la reunión tratamos distintos temas, pero Lim pidió específicamente informes de tres áreas.

Las lesiones de los jugadores, el vestuario y la plantilla. Aunque Lim coincide con la dirección deportiva en la necesidad de reforzar la plantilla en invierno, también transmitió que esta no puede ser la única solución. La dirección deportiva, los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club tenemos que trabajar más para empezar a ganar. Lim y yo apoyamos las recomendaciones de los profesionales del área deportiva para introducir cambios y tener un equipo mejor. Exigimos al director deportivo y al entrenador una solución para subir en la clasificación.



Necesitamos que los jugadores que estén aquí quieran estar aquí

El equipo deportivo ha identificado tres áreas: Necesitamos que los jugadores que estén aquí quieran estar aquí, necesitamos mejorar el nivel de rendimiento actual y necesitamos reforzar la plantilla con nuevos fichajes.

García Pitarch ha estudiado el mercado y tiene ideas y Prandelli sabe lo que necesita. Tenemos una estructura profesional y plena confianza en ella, pero fichar jugadores no es la única respuesta mágica, también es importante que el equipo trabaje adecuadamente y con la justa actitud. El club apoya totalmente el mensaje de Prandelli y su gestión.



Los jugadores deben hacer más para demostrar que están comprometidos

Los jugadores saben que han decepcionado a la afición. Los que quieran estar aquí deben hacer mucho más para demostrar que están comprometidos con el club y ambicionar resultados deportivos. Para el orgullo de este club y de ellos mismos. Nosotros los apoyaremos. Ficharemos nuevos jugadores durante el mercado de invierno, pero no diremos cuántos ni quienes vamos a fichar. Más allá del equipo necesitamos mejorar el clima general del club.



Los problemas con la Curva Nord

Quiero aprovechar para hablar de los problemas con la Curva Nord, ahora controlada por los Yomus. El último partido con el Málaga fue muy desalentador y un claro ejemplo de lo que vivimos. Íbamos ganando pero el estadio estaba en silencio, la Curva Nord estaba llena pero no animaban. Las bandas de música que vinieron para ayudarnos a animar fueron amenazadas y decidieron abandonar el estadio. Cuando volvimos de San Sebastián el autobús fue atacado por los autoproclamados Yomus. Este problema existe desde hace años pero es muy complejo. Es un problema que no podemos permitir. En el pasado Yomus controlaba la Curva Nord, manejaban y dirigían la animación y amenazaban a los jóvenes para que no animen, e incluso amenazaban a nuestros directivos con comportamientos violentos. El Valencia rechaza firmemente todo tipo de violencia. No son lo afición del Valencia. El club no puede lidiar con ellos no solo es una cuestión que solo afecte al club, también afecta a la sociedad valenciana en general, y pedimos a todos que nos ayuden, a los aficionados, a los medios de comunicación, que nos ayuden a erradicar la violencia y a erradicar a este pequeño grupo de aficionados violentos para echarlos de Mestalla. Hemos tenido reuniones con la policía y trabajamos con ellos para localizarlos y prevenir incidentes futuros. Quiero agradecer a la Liga y a la policía su apoyo, el fútbol es par que todos disfrutemos. Todos los aficionados que aman a este club independientemente de su raza, sexo edad o nacionalidad, son todos bienvenidos a Mestalla, pero no habrá ninguna tolerancia frente a comportamientos violentos y amenazadores. La Liga se reanudará en enero, estamos determinados en darle la vuelta a la situación.

Meriton ha apoyado al club y vamos a seguir apoyándolo

No hay crisis financiera ni institucional, Meriton ha apoyado al club y vamos a seguir apoyándolo, comprometidos, queremos que nuestro club tenga éxito y sea un gran club. Nuestro problema es solo deportivo, sé que este tiempo ha difícil para todos, a muchos de vosotros os resulta difícil confiar en que las cosas cambiarán, pero os escuchamos y compartimos vuestro lamento y vuestros sueños. Os pedimos que sigan teniendo confianza en Meriton, en Peter Lim y mí misma. Estamos compometidos con el club a largo plazo. Una mala gestión no pone en duda el compromiso que tenemos. Ahora necesitamos el apoyo más que nunca. Seguir así, animando más que nunca en Mestalla. Como habéis hecho hasta ahora. Pido la unión a todos, como la familia que somos y seremos fuertes para afrontar todas las dificultades como siempre hemos hecho mirando al futuro y aprendiendo de los erorres. Espero que todos podamos seguir confiando y que las Navidades nos traiga paz y tranquilidad. Bonda nadal y Amunt Valencia".

Tras su discurso, la presidenta y García Pitarch han respondido a las preguntas de los periodistas:

¿Comó está las situación del del FPF (fair play finaciero) y si va a ser posible un inyección de dinero?

SUSO: "Lo que tengamos libre es lo que usaremos e intentaremos que ese uso sea adecuado, pero la cantidad no me corresponde a mí valorarla".



Sí tenemos presupuesto para fichajes en invierno

¿Cómo está el FPF? ¿Cuál es el margen para poder fichar? ¿Sigue afectando la multa de la UE?

LAYHOON: "Sí, la sanción de la UE es una reclamación de 24 millones que nos afecta al presupuesto de esta temporada, como ya he explicado en la Asamblea General, estamos limitados por el FFP, para el mercado de invierno tenemos algo de presupuesto disponible para acometer fichajes. Suso está trabajando en ello, pero vamos a estar limitados. Dependerá de los movimientos que haya, lo que puedo asegurar es que sí tenemos un presupuesto disponible para contemplar opciones. Quiero explicar las normas del FPF, es una cuestión técnica que se calcula según distintos criterios. He visto algunos comentarios y quiero aclararlo. La gente dice que Peter Lim ponga el dinero... el FPF tiene que ver con el balance del presupuetso anual, es decir que no puedes gastar más de los ingresos anuales que tienes. Haciendo inyecciones de efectivo no aumenta el presupuesto para fichajes. Traer dinero desde Singapur no nos va a ayudar en el mercado para traer jugadores. Se trata de ingresos y gastos y que cuadren".

¿Los fichajes que se van hacer va a ser con el beneplácito de Prandelli por encima de cualquier decisión de la secretaría técnica?

LAYHOON: "No sé si has escuchado lo que he dicho antes. Quisiera decir que cuando hago una declaración, por favor presten atención a lo que digo, tenemos una estructra deportiva en el club, tenemos a Prandelli como entrenador y trabajamos como equipo. Eso lo he explicado muchas veces, trabajamos en equipo entre el entrenador, el director deportivo, todos dan su opinión, no hay nadie que mande, a lo mejor mando yo, pero la aprobación es de Peter Lim. La direccion deportiva junto al entrenador trabajan juntos como equipo. Se trata de un trabajo en equipo".

Su compromiso sigue siendo a largo plazo ha dicho. ¿Han tenido alguna oferta para vender el club? ¿La respuesta fue 'no vendemos' o le hicieron una contraoferta?

LAYHOON. "La respuesta es no".

¿En su casi un año de gestión podria decir los logros, los éxitos que ha hecho bien?

"Os corresponde a vosotros, no a mí, si la critica es profesional la aceptamos porque es nuestra obligación, pero no estoy aquí para decir lo que he hecho bien o lo que he hecho mal".



Hemos dicho a los jugadores que el rendimiento no es aceptable

¿Qué se ha hecho mal para llegar a este situación?

LAYHOON: "El último viernes hubo una rueda de prensa, yo hablé con los jugadores y el mensaje fue muy paracido a lo que dijo Prandelli, hemos dicho a los jugadores que el rendimiento no es aceptable y que tienen que reflexionar, necesitan pensar en todo esto y ver qué es lo que ha pasado en el equipo. No hemos tenido a partir de esa sesión un 'feddback' claro de los jugadores, tendrán que pensarlo, sí me ha llegado algo que es positivo, muchos de los jugadores piensan que tienen que hacer algo. Ha llegado el momento y saben que depende de ellos. Ellos tienen que ejecutar un plan de actuación y pensar qué tienen que hacer y cambiar. He hablado de tres áreas antes: compromiso de los jugadores, nivel de rendimiento y si es necesario reforzar la plantilla con nuevos fichajes".



Ningún jugador es instraferible

SUSO: "Ni por parte de Cesare ni por la mía hemo hecho ninguna lista. Quiero ser muy claro en todo esto, admitimos el debate y el juego periodístico, cada uno tiene su lista hipotética, pero en el club no se ha hecho ninguna lista. Ningún jugador es instraferible. Cesare lo ha trasladado a la plantilla antes de hacerlo público, quiere que la gente esté comprometida y quien no lo esté que lo diga. No hay una exclusión de nadie, no hay ningún jugador que nos haya dicho que quiere dejar el club. Sobre Cancelo, cuando aterrizamos en Manises, tenía llamadas de él y me fui a hablar con el chico. Me dijo que estaba saliendo una noticia de que no quería estar y me dijo que era falso y que está muy agradecido al Valencia por darle la posibilidad de jugar. Es una de las mejores transacciones del Valencia y se ha criticado. Está comprometido, quiere estar aquí y me dijo que sería malo para él. No hay lista repito, contamos con los jugadores que quieran estar, tenemos plena confianza y tienen nuestro apoyo confianza y fuerza, sabemos que no lo están pasando bien, que no es fácil salir a Mestalla cuando las cosa están en contra, pero tienen nuestra confianza".

¿Se irá Cancelo en verano?

SUSO: "No soy Harry Potter ni tengo una bolita, él ha dicho hasta ahora que no se quiere ir, pero como ha pasado con Alcácer cuando un jugador quiere irse se va, el comportamiento de João está siendo muy bueno deportivo y personalmente. El comportamiento de su agente es de respeto, no ha presionado em absoluto para que se produzca esa salida. Queda mucho tiempo para el verano".



El objetivo del Valencia

¿Es contraproducente decir que el objetivo era la Champions?

LAYHOON: "Para esta temporada decir que podemos clasificarnos es muy difícil, todos sabemos que es dificilísimo, pero sigue siendo nuestro objetivo todas las temporadas. Si no lo hacemos esta temporada lo haremos la próxima, seguiremos luchando, esto no va a cambiar nuestra ambición ni objetivos a largo plazo".



Yo soy Peter Lim

Peter Lim dice que está comprometido y que es un objetivo a largo palzo. ¿Por qué Peter Lim no viene a Valencia para dar explicaciones?

LAYHOON: "A lo mejor aquí hay una diferencia cultural, yo soy Peter Lim y yo estoy aquí, yo represento a Peter Lim y soy Peter Lim. Llevo trabajando con él 26 años y esto representa la importancia que tiene el club para nosotros. Estoy aquí sin mi familia, con la misma paga, ¿No véis lo comprometida que estoy con el ciub? Muchos de los medios me conocéis bien, yo hablo con vosotros y deberíamos sentir lo comprometida que estoy. Yo hablo con los aficionados tanto si los veo en Valéncia o en San Sebastián. Los aficionados conocen mi pasión, mi compromispo y determinación para asegurarnos tener un gran club".

El que no quiera fuera, dijo Prandelli, sin embargo dice que ningún jugador ha dado el paso. ¿Por qué tienen la sospecha de que hay gente que no quiere estar en el Valencia?

"Lo veo en sentido contrario, es una invitación a la implicación. El club invita a que se impliquen más, no le abre la puerta a nadie, si alguien no cree en el técnico o en el resto de compañeros... Es una invitación al esfuerzo y por lo que ser futbolista del Valencia representa".

El aficionado no entiende por qué Peter Lim no viene a ver a su equipo y no tenga ilusión por ver a su equipo.

LAYHOON: "Cuando yo digo que aquí puede haber una diferencia cultural es porque a lo mejor un club de fútbol es distinto, pero en todas nuestras empresas o sociedades ocurre esto. Tenemos empresas que son nuestras desde hace treinta años y no ha ido allí solo una vez, el día de la compra, y no ha vuelto. Quizá es diferente, quizá tiene plena confianza en el equipo ejecutivo para este proyecto y por eso para él no es distinto pero eso no significa que si no viene es porque le da igual el club, o no tenga interés. No significa eso, de hecho siempre manifiesta un gran interés por el proyecto porque le encanta el fútbol. Él tiene un pensamiento muy claro en el sentido de que solo ganar va a resolver nuestra situación actual".

Meriton coge al equipo en Champions y ahora están en puntos de descenso. Se ha focalizado en los futbolistas, peo dijo que esto es de dos años ¿ha pensado en dimitir para que venga una persona de fútbol a sacar esto adelante?

"Jamás se me ha pasado por la cabeza dimitir. Soy luchadora y peleona y soy el espejo para los jugdaores. Siento decepcionarle".

¿Enzo y Parejo están en venta?

"Como sabemos hubo una oferta del Sevilla que el Valencia entendió que era insuficiente y porque Dani tenía el apoyo de Ayestaran y el club respeto la decisión del entrenador de mantener a Dani, en este momento no nos ha dicho que quiera salir hasta ahora. En cuanto a Enzo nadie hemos pensado que quiera salir, Enzo y Rodrigo este verano tuvieron ofertas y ambos las rechazaron porque querían estar en el club"



A Peter Lim tenemos que ir a verlo cuando hay que gastar dinero

Si usted dice que es Peter Lim, ¿por qué hay que ir a Singapur?

"A Peter Lim tenemos que ir a verlo cuando hay que gastar dinero, es la respuesta, pero tenemos que respetar al accionista mayoritario, es como estaba explicando. Además hay que explicarle cuál es el problema, ha puesto mucho dinero y hay que respetarlo"

Usted ha dicho que le gustaría hacer varios retoques en la plantilla, ¿sigue pensando lo mismo?

SUSO. "Dependiendo de si tuviéramos más capacidad económica, siempre he dicho que respecto a esta plantilla que ahora tenemos, yo con capacidad de económica y otra competición echaría en falta un delantero centro, un punta, un mediocampista más y un volante específico, un volante puro. Es algo que el míster y yo muchas veces hemos comentado. Es algo que comento con él todos los días. Esa una opinión mía pero el entrenador puede pensar lo miso o cambiar un poco, pero la económica del club y el fair play puede variar un poco".

¿Se pueden hacer traspasos o solo cesiones?

LAYHOON: "Hay una posibilidad de traspaso, sí".

SUSO: "El fútbol es muy vivo, es instantáneo y nadie sabe lo que puede pasar mañana, puede llegar una oferta muy grande. No podemos impedir que venga un club y haga una oferta que tenemos que aceptar. El mercado abre diferentes vías y en ocasiones tienes que admitir ocasiones porque el mercado o el jugador y el agente pueden hacerte decidir".

En verano Parejo pidió salir del Valencia, ¿ahora si pide irse ahora se va?

SUSO: "Lo que nos gustaría es que si un jugador se quiere ir que el club ni pierda dinero, y que a todas las partes nos acomode, pero no vamos a permitir que si uno se quiere ir coja la bicicleta y se vaya, se irá si conviene la oferta".

En la reunión con Lim valoramos nombres, dimos opiniones, posiciones, posibilidades, hicimos cálculos, quinielas dependiendo de más dinero, con mucho dinero con nada de dinero? eso es algo que se ha valorado. Desde ese mismo momento empecé conversaciones que esperamos nos lleven a buen término cuanto antes, pero no es fácil sacar un jugador de un club con esta premura de tiempo pero lo vamos a intentar".

¿Cómo se soluciona no estar en Champions?

LAYHOON: "El plan de negocios tiene un acuerdo financiero con Bankia a quince años, esa negociación nos da estabilidad financiera porque nos da tiempo. Si no nos clasificamos para Champions el plan tendrá que cambiar, y tratar de volver al plan inicial, si no jugamos la Champions tendremos que revisar los ingresos porque no podremos mantener un coste de equipo tan alto y somos el cuarto equipo en términos de costes en la Liga. 120 millones es coste muy alto si no se estar en la Champions, eso tendremos que revisarlo a lo largo del camino".



No me gusta la gente que dice basura

LAYHOON: "No me gustan las personas que repiten las cosas 10 veces y dicen basura. No me gusta la gente que dice basura.. Somos gente seria, cumplimos lo que prometemos. A veces hay retrasos porque el entorno ha cambiado, pero creemos que si decimos algo en serio, con una vez sobra. En Valencia parece que hay que repetir la cosas 100 veces. Si hace falta repetirlas 100 veces lo haré, por el bien del club".