Ivanovic está en el punto de mira del Valencia CF

El Valencia CF busca futbolistas capaces de asumir el peso de un club grande y contestar a la responsabilidad de sumar en un momento de crisis. La hoja de ruta insiste en la importancia de incorporar a un jugador guía, un líder auténtico que actúe de referencia y amortigüe la tensión del grupo en los momentos críticos. Dentro de ese perfil, Branislav Ivanovic es una de las opciones que están trabajando los responsables del club. El serbio cumple con casi todos los requisitos: experiencia al más alto nivel (ocho temporadas como titular en el Chelsea), madurez (32 años), personalidad potente y margen todavía para ofrecer rendimiento. El serbio puede apuntalar tres posiciones: lateral derecho, central y central por la derecha en una defensa de tres. Cuadra.

La operación tampoco es sencilla

Primero, por el caché y el mercado que tiene el zaguero. Segundo, por su sueldo. Tercero, por la compleja situación deportiva del Valencia. Y cuarto, porque el Chelsea está peleando la Premier y Antonio Conte quiere una plantilla fuerte. El orden de los factores no altera el producto. A favor del Valencia juegan la historia, la presencia de Prandelli y el papel secundario que está interpretando en los últimos meses en el Chelsea: sólo ha participado 25 minutos desde el 1 de octubre. No es imposible.

Ivanovic termina contrato el próximo 30 de junio de 2017 y su ciclo en Stamford Bridge se da por concluido. Desde hace tiempo, en la matriz del club londinense se insiste en la importancia de renovar la retaguardia y encontrar recambios de garantías para dos caciques como John Terry e Ivanovic. Azpilicueta, David Luiz y Cahill forman la zaga titular de Conte, pero la entidad londinense está buscando alternativas de alto nivel para alimentar esa línea de tres. No se habla de salidas importantes y sí de refuerzos: Michael Keane (Burnley), Virgil van Dijk (Southampton), Antonio Rüdiger (Roma), Niklas Süle (Hoffenheim). Kurt Zouma ya está en la rampa listo para volver, pero es demasiado incógnita tras un semestre recuperándose de una grave lesión. El entrenador italiano no tiene fondo de armario para la retaguardia y antes de abrir la puerta tiene que haber refuerzos. El puzle tiene muchas piezas y la escena no es precisamente fácil.

Futuro abierto a todo

Ivanovic también tiene voz y voto en su futuro. El futbolista será libre para negociar con cualquier club interesado en sus servicios a partir del 1 de enero. Sobre su posible renovación no ha habido información, todo lo que trascienden son propuestas de otros equipos... algunos muy potentes como la Juventus o el Barça o con capacidad para ofrecerle un gran contrato en verano, como el Besiktas. Desde Inglaterra, West Ham y Crystal Palace le permitirían mantener su actual residencia y cash.





El Valencia CF está atento al mercado y podría abordar su fichaje -si se dan las condiciones- en este mercado, donde habría que indemnizar al Chelsea con una cantidad. Precisamente, la relación con el club londinense es fluida desde el pasado verano, cuando García Pitarch negoció por Abdennour. Ivanovic ya no es el lateral que cerraba y dominaba la banda, ahora encajaría mejor como central, su posición original. En los dos últimos años ha perdido ritmo y sensaciones. Ya no es un futbolista granítico; comenzó como titular con Conte, pero ha perdido la posición tras el cambio al 3-4-3, no llega al nivel de Azpilicueta como marcador y no tiene pulmón para ser carrilero. No ha reaccionado, pero sería un gran refuerzo para cualquier equipo, también para el Chelsea. Fuerza, juego aéreo, intensidad, liderazgo, conocimiento de la posición... mucho.