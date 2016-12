Prandelli tendrá refuerzos

Cesare Prandelli tendrá fichajes. El objetivo prioritario es revertir la situación de crisis y los responsables están trabajando todo tipo de posibilidades para reforzar la plantilla. Layhoon Chan y Suso García Pitarch explicaron las líneas generales del plan de actuación trazado tras la reunión con el propietario en Singapur. El club admitió «la delicada situación deportiva», pero no brechas institucionales que «cuestionen la fortaleza del proyecto». La presidenta aseguró que Peter Lim es consciente de los problemas, pero no cree que el remedio único pase por fichar. La autocrítica fue contenida y la lucha por el descenso no tuvo espacio en las palabras de los dirigentes. Lim quiere más de todos. Los futbolistas volvieron a quedar en el foco, a toda presión. Igual que Prandelli y el actual director deportivo. El mandato presidencial no altera la premisa clave: la intención es brindar las herramientas oportunas para dar un vuelco durante el mercado de invierno y eso también quedó claro, aunque haya que pelear con el Fair Play financiero. «Lo que tengamos libre es lo que usaremos e intentaremos que ese uso sea adecuado. Suso está trabajando en ello. Dependerá de los movimientos que haya, lo que puedo asegurar es que sí tenemos un presupuesto disponible para contemplar opciones», insistió la presidenta. Los protagonistas están manos a la obra.

No se trata de Lim, Prandelli y la dirección deportiva. Los responsables forman parte del mismo grupo. La intención es que los refuerzos lleguen lo antes posible, pero mandará el mercado. La ventana de invierno abre dos vías. Por un lado, las carencias están detectadas y existen variantes dentro de un mismo perfil. Por otro, un traspaso o una buena venta puede convertirse en una oportunidad. También habrá bajas. «En la reunión con Lim valoramos nombres, dimos opiniones, posiciones, posibilidades, hicimos cálculos, quinielas dependiendo de más dinero, con mucho dinero con nada de dinero... eso es algo que se ha valorado. Desde ese mismo momento empecé conversaciones que esperamos nos lleven a buen término cuanto antes, pero no es fácil sacar un jugador de un club con esta premura de tiempo pero lo vamos a intentar», advirtió García Pitarch. Dentro de ese contexto, jugadores como Zaza gustan. Ahora es cuestión de convertir las palabras en hechos. El crédito se ha agotado. Las declaraciones de intenciones no dan más de sí.



Compromiso y rendimiento

Peter Lim, ha seguido muy de cerca el equipo y su rendimiento y durante la reunión transmitió un mensaje muy fuerte al entrenador y al director deportivo, en el sentido de que no acepta este nivel de resultados. «Dijo que con toda claridad que con el equipo actual deberíamos estar más arriba y hacerlo mejor», describió Layhoon. Lim pidió específicamente informes de tres áreas. Las lesiones de los jugadores, el vestuario y la plantilla. Las áreas de mejora pasan por impulsar el compromiso de los jugadores, el nivel de rendimiento de la plantilla y «si es necesario, reforzar la plantilla con nuevos fichajes», remarcó Layhoon. Todo parece claro.



La plantilla, responsable

«El pasado viernes hubo una rueda de prensa, yo hablé con los jugadores y el mensaje fue muy paracido a lo que dijo Prandelli, hemos dicho a los jugadores que el rendimiento no es aceptable y que tienen que reflexionar, necesitan pensar en todo esto y ver qué es lo que ha pasado en el equipo. No hemos tenido a partir de esa sesión un ´feddback´ claro de los jugadores, tendrán que pensarlo, sí me ha llegado algo que es positivo, muchos de los jugadores piensan que tienen que hacer algo. Ha llegado el momento y saben que depende de ellos. Ellos tienen que ejecutar un plan de actuación y pensar qué tienen que hacer y cambiar». La palabra de Layhoon vuelve a multiplicar la responsabilidad de una plantilla necesitada de confianza y que están pidiendo a gritos ayuda, refuerzos positivos y fichajes que produzcan un cambio por carácter y especialidad.

García Pitatch se guardó varias cartas en la manga. Se movió en el terreno de las medias verdades bajo el paraguas de una estrategia marcada para las próximas semanas. En un momento dado quiso matizar en positivo el discurso de Layhoon sobre los futbolistas. «Lo veo en sentido contrario, es una invitación a la implicación. El club invita a que se impliquen más, no le abre la puerta a nadie, si alguien no cree en el técnico o en el resto de compañeros... Es una invitación al esfuerzo y por lo que ser futbolista del Valencia representa», señaló el director deportivo.



«No hay listas negras»

En los últimos días han trascendido nombres y listas negras, pero Suso empleó su estrategia: «Cesare lo ha trasladado a la plantilla antes de hacerlo público, quiere que la gente esté comprometida y quien no lo esté que lo diga. No hay una exclusión de nadie, no hay ningún jugador que nos haya dicho que quiere dejar el club. No hay lista repito, contamos con los jugadores que quieran estar, tenemos plena confianza y tienen nuestro apoyo, sabemos que no lo están pasando bien, que no es fácil salir a Mestalla cuando las cosa están en contra». Los dos hombres más importantes son los de Enzo y Parejo, pero hay que esperar. Todo está abierto y el mercado, vivo. La situación respecto al verano sí que podría haber cambiado. «Hubo una oferta del Sevilla que el Valencia entendió que era insuficiente, Dani tenía el apoyo de Ayestaran y el club respeto la decisión del entrenador, en este momento no nos ha dicho que quiera salir hasta ahora. En cuanto a Enzo, nadie hemos pensado que quiera salir, él y Rodrigo este verano tuvieron ofertas y ambos las rechazaron porque querían estar en el club».



Cancelo no se va en invierno

Cancelo también está dando que hablar, pero el jugador manifestó su compromiso. Tampoco está previsto que salga ahora... ya se verá en verano ya que resistir al asedio de los grandes clubes es complejo. «Está muy agradecido al Valencia por darle la posibilidad de jugar. Es una de las mejores transacciones y se ha criticado. Está comprometido y quiere estar aquí», sentenció García Pitarch. Lo que no va a permitir el Valencia es que si uno se quiere ir «coja la bicicleta y se vaya, se irá si conviene la oferta» a todas las partes. Esa es la responsabilidad.