Ricardo Arias: "Que nadie piense que el Valencia va a descender"

El valencianismo confía en el mercado de invierno. Un periodo que supondrá una profunda revisión para relanzar al equipo a base de fichajes y salidas tras un primer tramo de temporada para olvidar. El vigésimo aniversario de la Penya Valencianista Little de València capital, celebrado el pasado viernes por la noche en la sede que tiene l´Agrupació en Mestalla, sirvió para contrastar el sentimiento de desquite que fluye entre los aficionados, que ven cómo su equipo está a las puertas del infierno.

El mensaje de Ricardo Arias, invitado de excepción a la cena para conmemorar el aniversario, fue clarificador. «Mi área es la social y no la deportiva pero dejadme que os diga una cosa... Aunque el Valencia esté como esté, no penséis que vamos a descender. Sé que se va a hacer un esfuerzo para reforzar al equipo, vamos a creer y a tener fe. Eso es lo único que nos puede salvar. Os puedo asegurar que ahí dentro, en el campo, se oye todo. No solo nos van a salvar los jugadores. Esto está en las manos de todos nosotros», explicó. El suyo es un mensaje de alguien que habla con autoridad y sobre todo, con el respeto del valencianismo. De alguien que dice las cosas con conocimiento de causa, que amó la camiseta y que vivió varias situaciones límite.

Ante la pregunta de SUPER sobre si creen en una reacción al calor del mercado de fichajes, los peñistas respiraban con optimismo. El Valencia hace tiempo que agotó su margen de error, deportivamente esetá en números rojos y necesita un golpe de efecto. Se necesitan refuerzos que eleven el nivel competitivo de la plantilla, que aporten soluciones y que contagien al equipo de una nueva energía para escapar de las posiciones comprometidas de la tabla e impulsar al equipo hacia una nueva realidad.



Arias, en representación del club, quiso tranquilizar a los aficionados en ese sentido. Habrá salidas y también fichajes. Se llevarán a cabo los movimientos que sean necesarios para recalibrar el rumbo de colisión. El mítico central del Valencia aprovechó también la velada para decirles a los aficionados de la Penya Little -en inglés ´pequeña´, el nombre hace honor al reducido número de peñistas- que «el Valencia está por encima de grupos grandes o pequeños. Aunque seáis pocos no os hagáis de menos porque el valor de las peñas está en lo que queréis al club». Con motivo del vigésimo aniversario, Arias y el presidente, Blas Madrigal, hicieron entrega de algunos presentes al presidente de la peña, Javier Vicente Álvarez Eslava, que evocó en su discurso algunos de los momentos más recordados de estos últimos 20 años.