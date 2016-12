Carlos Soler se sube a la revolución

Cesare Prandelli cuenta con Carlos Soler a corto y largo plazo. El Valencia prepara cambios en el centro del campo en el mercado de invierno y el canterano trabaja para hacerse un hueco en esa revolución y seguir acumulando minutos oficiales como en Anoeta. El italiano hizo debutar al joven mediocentro de 19 años en el último partido de Liga contra la Real Sociedad y podría darle continuidad el próximo miércoles en Copa. Partido que sería su estreno oficial en Mestalla. Los últimos movimientos que se han producido este fin de semana en el club invitan a pensar en ello.

El técnico del filial, Curro Torres le sustituyó el sábado en Hospitalet solo dos minutos después de que el Mestalla sentenciara el partido 0-2. Eugeni Valderrama marcó en el minuto 66 e inmediatamente después, en el 68, el entrenador lo quitó del campo para no correr ningún riesgo innecesario cuando el encuentro estaba resuelto. Una decisión coordinada en la misma dirección que la que tomó Prandelli. El italiano citó al mediocentro para que trabajara ayer con el primer equipo. Todo lo contrario que Toni Lato y Rafa Mir, los otros canteranos con dinámica de primer equipo. El lateral izquierdo y el delantero tuvieron día de descanso y ni siquiera estuvieron en Paterna. No así Carlos. El canterano fue uno más en la ciudad deportiva y todo indica que podría tener protagonismo, ya sea de inicio o como suplente, en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Leganés.

Carlos Soler ya ha cumplido uno de sus grandes sueños de su vida deportiva: debutar en el Valencia en partido oficial. Sin embargo, su felicidad será completa cuando se estrene también en su casa, Mestalla. Todavía no lo ha hecho y el partido del próximo miércoles -con la eliminatoria encarrilada con el 1-3 favorable de la ida- le brinda un escenario perfecto. El canterano sabe lo que es vivir los partidos en el banquillo del viejo coliseo blanquinegro, incluso ha calentado en la banda, pero nunca ha saltado al césped.

"Estoy ahí si me necesitan"

El canterano, con el 28 a la espalda, dejó muy buenas sensaciones en su estreno en San Sebastián. Entró en el minuto 77 por Mario Suárez directo al perfil derecho del trivote y demostró sus condiciones nada más entrar en contacto con el balón. Conducción, visión de juego y llegada. Todo en una jugada que estuvo a punto de acabar en gol. A la finalización del partido, Carlos no podía ocultar su alegría y sus ganas de tener continuidad. «Estoy contento por el debut. Yo estoy a disposición del míster, dispuesto para lo que quiera, para estar ahí cuando él me necesite», afirmó. El canterano dijo haberse sentido cómodo y desveló las palabras del entrenador antes del debut. «El míster me ha pedido que diera todo por el escudo, que disfrutara y estuviera tranquilo. Me he sentido cómodo».

Mangala y Montoya están bien

El que también estará a disposición de Prandelli será Eliaquim Mangala. El francés completó toda la sesión y parece preparado si el técnico decide echar mano de él contra el Leganés. También está recuperado Martín Montoya tras sus molestias. Solo Nani, Garay y Ryan serán baja.