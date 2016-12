Mangala puede ser la gran novedad para la Copa

El Valencia CF prepara esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna el encuentro de este miércoles de Copa del Rey que le medirá al Leganés en la vuelta de los dieciseisavos de final. Encuentro para el que Cesare Prandelli trabaja con todos sus efectivos salvo los lesionados Ezequiel Garay, Luis Nani y Mat Ryan. La gran novedad para el técnico italiano puede ser el regreso de Eliaquim Mangala.

El defensa francés, que se incorporó al trabajo con el grupo el pasado sábado, está trabajando ya al cien por cien junto a sus compañeros. En principio, las molestias musculares por las que no jugó en San Sebastián no le impedirán reaparecer contra el Leganés.

La plantilla ha comenzado el entrenamiento de este lunes en el gimnasio, cerca de media hora, y después ha empezado a hacer trabajo táctico.

El que no llega para el partido de Copa del Rey de este miércoles pero que ya está trabajando sobre el césped, aunque en solitario con el recuperador Jordi Sorlí, es Luis Nani.