Bojan Krkic, al corriente del interés del Valencia CF en ficharle

El Valencia se ha movido con Bojan Krkic. Es uno de los futbolistas que está sobre la mesa para reforzar el equipo en enero y el club ha dado los pasos necesarios. Como ya informó SUPER este lunes, el Stoke City inglés, equipo en el que juega el futbolista de la cantera del Barça, ya sabe del interés del Valencia. El futbolista también es plenamente consciente de que el conjunto de Mestalla quiere ficharlo y la posibilidad se puede decir que le gusta. Es un dato importante y a tener muy en cuenta, porque uno de los problemas con los que se puede encontrar el conjunto de Mestalla en este mercado invernal es la dificultad para convencer a los jugadores, la realidad es dura pero dice que el Valencia es hoy menos atractivo que años atrás para muchos futbolistas. El joven delantero del Stoke, sin embargo, quiere regresar a la Liga y eso es un aspecto que el club de Mestalla está dispuesto a explotar. Ya lo dijo el entrenador Cesare Prandelli en rueda de prensa y también la presidenta Layhoon, en el Valencia tienen que estar jugadores que quieran estar, y todo apunta a que Bojan puede estar entre los que sí quieren. Todo un punto de partida.

Bojan es un futbolista de ataque, de hecho, en la Premier League actúa más de media punta que no de delantero, y esa es una de las posiciones que le gustaría reforzar al Valencia, lo que implica que su hipotética llegada no anularía el fichaje de un delantero centro puro, perfil para el que se manejan nombres como el de Zaza o Nikola Kalinic, cada uno en un nivel económico o de dificultad.

Que el Valencia intentará fichar un futbolista que enganche el juego por dentro ya lo deslizó su director deportivo en una entrevista concedida a este periódico hace varias semanas, concretamente a finales de octubre. Eran palabras de García Pitarch tras el partido ante el FC Barcelona y entonces se interpretaba como una situación idónea porque nadie esperaba que tras aquel encuentro en el que el Valencia CF hizo tan buen papel, el equipo de Prandelli se cayera en la clasificación. Por ello, lo que entonces era un deseo se ha convertido en una necesidad. Esto dijo el director deportivo: "No existe la plantilla perfecta, todas son mejorables. Esta es una plantilla corta porque así se concibió, porque solo estamos en una competición, sin Europa y en un año que había que equilibrar la capacidad económica y de Fair-play. Y claro que hacen falta jugadores. Un medio centro creativo mixto defensivo más, un volante para jugar por fuera, un media punta como Silva, Mata o Aimar, que hoy solo lo tenemos un poco con Fede, Parejo es más un ´8´. Y un ´9´ clásico, jugador de área, rematador. Esos cuatro jugadores harían falta para una plantilla que estuviera compitiendo la Liga, una Champions o una Europa League en posiciones mejores y con más capacidad. Eso no se cambia en tres meses. Eso se cambiará cuando se pueda", explicó en su momento García Pitarch.



Cambios en la plantilla

Al margen del interés en Bojan Krkic, el club de Mestalla sigue trabajando duro en este mercado invernal para intentar hacer un cambio radical en la plantilla que contribuya a cambiar también el escenario competitivo. Como ha venido informando SUPER, la intención inicial es realizar cambios en todas las líneas del equipo, desde la portería hasta la delantera. Bajo los palos lo normal es que salga del equipo el australiano Ryan en calidad de cedido, para la defensa se manejan nombres como los de Ivanovic del Chelsea o el lateral del Betis Cristiano Piccini, y en el centro del campo es donde podría haber más variaciones. De hecho, la posible salida de Dani Parejo ya calificaría estos cambios como una auténtica revolución, y además, puede llegar un medio centro defensivo y no se descarta un jugador de banda.