Dani Parejo: "No es que haya matado a alguien"

"No estoy justificando nada, ni que lo haya hecho bien ni que lo haya hecho mal, peor creo que también es de entender. Son fechas significativas, tengo día libre y no hay partido el fin de semana, aunque no es justificable. Me he equivocado, no volverá a ocurrir pero no es una cosa de que haya matado a alguien". Es lo que ha dicho Dani Parejo respecto a la publicación de un vídeo en el que aparece en una discoteca fumando y con síntomas de haber consumido alcohol.





El jugador se ha explicado antes en el vestuario con el entrenador y los futbolistas del equipo, para salir posteriormente a hacerlo también en la sala de prensa de Paterna durante aproximadamente un minuto. También había puesto su disculpa en twitter antes del entrenamiento del equipo.

"Pedir perdón a la presidenta, pedir perdón al club, pedir perdón al míster con el que he hablado personalmente, pedir perdón a los aficionados, a mis compañeros. Era solo eso, yo no tengo nada que ver con el que salgo en el vídeo, no le conozco, no sé quién es, no sé donde vive y por supuesto no comparto lo que dice en el vídeo en absoluto. Todos somos conscientes de la situación del club pero creo que tenía día libre, todos somos personas, todos somos humanos", ha dicho respecto al contenido de un vídeo grabado la noche del pasado jueves, antes del día de descanso que dio Prandelli al equipo.