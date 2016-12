Parejo, pillado de fiesta

Dani Parejo, uno de los capitanes del Valencia CF, fue pillado en una salida nocturna y aparece en un vídeo publicado en Youtube bailando en una discoteca aparentemente afectado por hber consumido alcohol, acompañado por una persona que lo jalea en todo momento.

"Cómo la toca el colega, cómo la toca. Lo mejor que tiene el Valencia. Con Parejo, primo, no te equivoques!", dice el otro individuo mientras el futbolista se mueve al ritmo de la música y parece estar fumando de una cachimba.

Se trata de unas imágenes que empezaron a correr este lunes por la noche a través de las redes sociales y que están grabadas recientemente porque en el mismo vídeo se nombra incluso a Prandelli, aunque la frase que en la cuenta de Youtube le atribuyen al jugador no la pronuncia en ningún momento él, sino la otra persona: "Me cago en los muertos de Prandelli", dice su acompañante en este curioso vídeo. El jugador no se esconde en ningún momento e incluso habla dirigiéndose a la pantalla.