Prandelli: "Lo de Parejo es una bambinada"

El técnico del Valencia CF, Cesare Prandelli, asegura que "lo de Parejo es una bambinada" y que el vídeo, en el que aparece el futbolista de fiesta, "se comenta solo". "Lo que me preocupa es imagen pública del jugador. Un hombre ha de mantener la dignidad", confesó el entrenador italiano que como primera medida ha dejado al centrocampista fuera de la convocatoria para el compromiso de este miércoles ante el Leganés, pese al arrepentimiento de de Coslada, y que posteriormente hablará con el club para tomar medidas.

En ese sentido, Prandelli dejó claro que ya le ha dicho a la propiedad del Valencia, en este caso a Peter Lim en su viaje a Singapur, que "todos los jugadores son transferibles" y que en esa reunión con el máximo accionista del club él le pidió cuatro fichajes.



Estas han sido sus declaraciones:



-Tema Parejo

No le he convocado. Se verá después del partido cuál van a ser las medidas. Parejo me ha pedido perdón y me parece una tontería. La mayor preocupación es su imagen. Es una niñería. Puede ser criticable porque es un jugador de fútbol

-Reunión en Singapur

Cuando un entrenador habla con la propiedad es el momento de hablar con sinceridad. Este equipo necesita 4 jugadores para mejorar esta plantilla y el club ya lo sabe pero estoy muy concentrado en el partido de mañana. Es el último partido del año

-¿Ya tiene decidido que jugadores van fuera y cuando la va a hacer publica?

La lista no puede ser pública. No hay lista. Depende de cómo vaya el mercado

-Gayà

No hay ningún tipo de problema con Gayà. Es un jugador joven que tiene mucho carácter y trabaja muy bien

- Zaza

Cuando empezamos la aventura con el Valencia, Suso me hablo de Zaza, es un jugador importante, que conozco bien desconozco cómo están las negociaciones. Suso piensa que puede ser un jugador importante para el Valencia

-Vacaciones

Preferiría seguir trabajando para mejorar el equipo, pero son importantes para todo el mundo. Entiendo que es una fecha para la familia pero yo me hubiera quedado trabajando

-¿Cuánto va a mandar usted en materia de fichajes?

Cuando hay una buena comunicación entre todos, lo importante no es uno. La presidenta, Suso, yo.... somos la sociedad

- Parejo, ¿le ha perdonado?

Estoy prepocupado más por su imagen que por lo que han publicado. Para mí es una bambinada y se comenta solo el vídeo pero mi preocupación es la imagen de Parejo.

-Medidas Parejo

Todos los jugadores del Valencia son tranferibles, eso la sociedad lo sabe. Un hombre ha de mantener la dignidad. Hay que hacer un gran partido ante e lLeganés, hay que mostrar un gran respeto por el aficionado