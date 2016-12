Prandelli ha dedicado buena parte de los entrenamientos de este semana, previa al partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés, a los saques de esquina. El entrenador escenificó una puesta en escena que destila, por un lado, su indignación con la falta de consistencia del equipo a balón parado y también su empecinamiento en corregir las carencias más vibrantes para que al Valencia no se le escapen más puntos: Prandelli practicó los saques de esquina. Es el castigo de los córners, una situación que tiene su origen en el partido de Anoeta, hace más de una semana. Desde la izquierda, desde la derecha, en corto para generar una segunda jugada, directo al primer palo o al corazón del área...

Los córners se han convertido en uno de los puntos débiles del equipo y Prandelli quiere cortar esa dinámica negativa a base de trabajo, concentración e intensidad. Si algo no funciona, se machaca hasta que salga bien. Los dos primeros goles encajados ante la Real Sociedad retrataron la fragilidad defensiva del Valencia y de Parejo en particular. William José no encontró oposición en ninguno de sus dos remates a la portería de Alves. «Han sido dos córners los dos primeros goles, hay que pensar en mejorar», explicaba Prandelli en su comparecencia posterior, una falta de tensión que sería denunciada también por los propios futbolistas, como Mario Suárez o Santi Mina, en sus análisis acerca del encuentro. Efectivamente, el Valencia necesita más trabajo. Una afirmación que se extiende desde el vestuario hasta los despachos. La última en decirlo ha sido la presidenta, Layhoon Chan, en la rueda de prensa que ofreció al volver de Singapur.

«Coincidimos con la dirección deportiva en la necesidad de reforzar la plantilla en invierno, Lim también transmitió que esta no puede ser la única solución. La dirección deportiva, los jugadores, el cuerpo técnico y todos en el club tenemos que trabajar más», dijo. Algo que se está viendo en el día a día: Prandelli ha vuelto fuerte de Singapur, con garra, exigiendo el máximo a sus futbolistas, dirigiendo los entrenamientos con silbato en mano, repartiendo instrucciones a voz en grito y acompañadas de aspavientos en cada una de sus exigentes sesiones. El domingo vio que el equipo no tenía las cosas claras a la hora de defender los córners y a pesar de las seis repeticiones abandonó la Ciudad Deportiva de Paterna dándole vueltas a la fragilidad defensiva a la hora de afrontar las jugadas de estrategia. Se les venía encima a los futbolistas un auténtico clínic de córners. Prandelli eligió los lanzadores y marcó las jugadas, detuvo el juego en cuanto algo no se hacía bien y repitió la misma coreografía en bucle para implementar las prestaciones del equipo a la hora de defender saques de esquinas. Su cabreo es evidente. Y es que además de los dos goles de la Real, el Valencia ha encajado otros tres tantos a raíz de un córner: un total de cinco goles que escarban un buen boquete en cuanto a puntos.