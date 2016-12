"Se me han puesto los pelos de punta al ponerme el brazalete"

Jaume Domènech, capitán durante la segunda parte ante el Leganés, se ha mostrado encantado con la experiencia de portar el brazalete en un partido oficial con el Valencia CF en el estadio de Mestalla

Buena victoria para acabar el año.

Estábamos mentalizados para sacar una victoria, queríamos acabar el año ganando, que es lo que siempre tiene que hacer el Valencia. La gente, afortunadamente, se va hoy a su casa a estar con su familia viendo que su equipo ha ganado.

Hoy te has puesto el brazalete de capitán.

Sí, me lo han dado a mitad del partido, en un momento en el que no oyes nada a tu alrededor, que estás metido totalmente en el partido, pero cuando me he puesto el brazalete se me han puesto los pelos de punta, ha sido algo increíble para mí.

En frente estaba el Leganés, ¿qué puedes decir del supuesto interés que hubo en ficharte?

No hablo de esas cosas, es algo del club y de mi agente. Siempre he manifestado mi voluntad de quedarme en el Valencia toda mi carrera.

¿Se puede decir que sacrificaste una oportunidad para estar en el Valencia?

Sacrificaría lo que haga falta para estar en el Valencia

Pendientes del sorteo.

Nos vamos de vacaciones con un ojo en el sorteo, sabemos que la primera semana de enero tenemos la siguiente ronda.

En un momento difícil has hecho un gesto a la grada.

Sí, porque no estamos bien, el equipo está mal en la clasificacióny con el empate han visto que el Leganés apretaba. La gente entonces duda, que es normal, y he intentado tranquilizar. No me voy a cansar de decir que estoy hay que sacarlo todos juntos. Hay que estar unidos.

Carlos Soler.

Sí, estoy muy contento por Carlos, por Rafa Mir, por Lato... Todos entrenan a un nivel magnífico y se merecen estar con nosotros. Ojalá pronto haya más gente de la cantera aquí.