Lorenzo Parejo: "Mi hijo no debería haberse disculpado"

El padre de Parejo salió en defensa de su hijo en el programa El Chiringuito de Mega. Lorenzo Parejo entiende que el capitán del Valencia CF "no debería haberse disculpado" tras la difusión del video en el que se le ve de fiesta.

"Entiendo que haga una rueda de prensa disculpándose porque se lo aconseja todo el mundo pero no debería haberse disculpado. La situación del Valencia es la misma este año que el anterior y uno de los que más está dando la cara por el Valencia CF, desde que está en este club, es mi hijo. Que se mata por el Valencia CF. Cada vez que pierde el Valencia me llama y me dice Papá no sabemos que vamos a hacer. La afición del Valencia que no vea que no tiene compromiso con el club porque lo tiene como el que más y lo demuestra temporada tras temporada. Él siempre lo da todo".

En su intervención en este programa de radio, Lorenzo Parejo explicaba de este modo los hechos: "Con estas cosas se les puede hacer mucho daño a la familia. Nosotros llevamos separados de nuestro hijo por el fútbol cinco o seis años y solo coincidimos con toda la familia un día en Navidad y también con los amigos. Esa fiesta, es una fiesta privada pero nosotros no alquilamos un sitio donde nadie nos vea. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Dani le coge en una fiesta que al día siguiente no tiene partido contra ningún equipo porque es un partido aplazado. Todos los años que ha venido ha dicho me voy a acostar porque tengo partido el sábado o el domingo. Coincide esto con alguien que le graba un vídeo pero que él no sabía que le estaban grabando. A él le dijeron que se iba a hacer un selfie y el otro siguió... lo que fuera.. Es una pena que un futbolista tan natural como es mi hijo tenga que pasar por lo que está pasando él y su familia porque alguien lo ha metido en las redes sociales".

"Yo estuve esa noche con él y nos fuimos a tomar unas copas porque es una cena familiar. El que estén diciendo que está en un estado lamentable por los ojos es que no le conocen. Si parece que esté empanado. Lleva cuatro años en Valencia sin salir a ninguna fiesta, sin salir a bailar. Yo estaba en Valencia hace poco y bajó a un bar que hay al lado de casa que parece un pub a por cena porque sirven hamburguesas y comida. Le hicieron una foto con una cerveza a las 21.30 y dos días después salió por las redes que estaba de copas después de una derrota. No podemos salir a desmentir todo esto. Por un día que viene con la familia todo lo que estamos aguantando no lo puedo comprender. Mi hijo no es un irresponsable ni nada es un chaval normal", continuó Lorenzo.