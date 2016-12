"¿Maksimovic? Necesitamos jugadores que estén listos"

Cesare Prandelli analiza el partido ante el Leganés y los nombres del mercado de fichajes, especialmente el de Maksimovic, jugador por el que el Valencia CF ha realizado una oferta.

¿No le parece que el equipo tiene poco fútbol?

Cuando las cosas no van bien, y esta noche ha sido la demostración, entran dos chavales de nuestra cantera que están libres de pensamientos negativos y hacen las cosas como debemos jugar, como queremos, con el balón atrás, atacando la profundidad. Esta noche afortunadamente hemos atacado. Hemos fallado ocasiones pero construimos muchas acciones ofensivas. Los rivales son equipos organizados, que juegan a su tiempo, no es fácil, pero esta noche estoy orgulloso de estos chicos, muy orgulloso, porque trabajan bien, porque tienen la capacidad de sobreponerse a la dificultad. Insisto, no era fácil jugar hoy aquí. Este es un estadio fascinante, un estadio que te ayuda en lo bueno pero cuando las cosas malas todo son murmullos. Estoy muy contento con Rodrigo, ha hecho dos goles, dos palos, otras ocasiones... No me parecen justos algunos pitos, es humano fallar. Este equipo debe reencontrar la moral, la confianza y hay más cosas pero este es el principio. Menos mal que se acabó el año, hemos tenido dos palos.

¿Qué pasa con Gayà?

Montoya lo ha hecho bien, está entrenando bien. Gayà está entrenando bien pero esta noche había una necesidad de tener un jugador muy rápido y Montoya ha sido de los mejores en el campo.

¿Considera prioritarios a Zaza y Maksimovic?

Zaza es un jugador importante, que ya conozco de antes de estar aquí, Maksimovic es jugador joven muy interesante, con proyección, pero en este momento tenemos muchos jóvenes y queremos jugadores que estén listos.

¿Ha detectado que haya alguien que no quiera estar o se quiera ir?

Cuando un entrenador llega y dice determinadas cosas lo dice por algo, porque persigue una reacción por parte de los jugadores, gente muy seria y profesional y me la dieron. La segunda, decir que nadie es intocable, es una provocación a mis jugadores para que superen las dificultades. Algunos jugadores en verano ya pidieron salir, se quedaron. Sé que quieren volver a ayudar al Valencia a poner al equipo donde debe estar. Esta es una temporada muy difícil, todos tenemos que tenerlo presente.

Ausencia de Parejo.

Los jugadores no estaban obligados a venir hoy al partido, los que han venido han venido a disfrutar del partido... Hubo jugadores que se entrenaron hoy en Paterna. El caso de Parejo es muy particular, a lo mejor era mejor que no viniera por lo que dije ayer en rueda de prensa de la imagen de la persona de Parejo.