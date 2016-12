Parejo, 'Fuori'

Mucho tienen que cambiar las cosas para que la situación de Dani Parejo en el equipo y en el club se pueda reconducir a la vuelta de las vacaciones, porque ahora mismo uno de los capitanes del Valencia CF se puede decir que está más ´fuori´ que dentro. La actitud del futbolista, pillado y grabado en un vídeo la noche del pasado jueves en una discoteca de Madrid, no hace más que alimentar la revolución que el club quiere llevar a cabo en la plantilla en este mercado de invierno, como única vía para dar de verdad un giro a la dinámica negativa en que se encuentra el equipo. Con el Valencia prácticamente en puestos de descenso y después de que la presidenta y el propio entrenador lanzaran una llamada al compromiso y la implicación de los jugadores para sacar adelante la temporada, las imágenes de Parejo en una fiesta fumando y bajo los efectos del alcohol han supuesto un duro golpe en un momento complicado. Tanto que Prandelli, García Pitarch y Layhoon, tras el lógico enfado, no están dispuestos a pasarlo por alto y la intención ahora mismo es cortar por lo sano.

No era el único jugador del Valencia que se encontraba en el mismo lugar que Parejo a la misma hora, al menos Guilherme Siqueira también acudió según ha podido saber SUPER a la fiesta, aunque no se dejó grabar en un estado tan lamentable como el ´10´ ni aparece en esas imágenes que dañan de manera considerable la imagen del club y han provocado las iras de miles de aficionados. Tampoco son ellos los únicos cuya continuidad en el equipo está bajo sospecha. En el Valencia se cuecen cambios en enero que van más allá de lo estrictamente deportivo. Mentalidad, compromiso y disciplina. Y el que no esté en esa línea de comportamiento, ya lo dijo Prandelli, «fuori (fuera)».

De madrugada empezaba a circular por la redes sociales el documento gráfico que iba a revolucionar un día marcado por la última sesión de entrenamiento antes del partido que cierra el año en Mestalla. Dani Parejo aparece en un vídeo publicado en Youtube bailando en una discoteca aparentemente afectado por haber consumido alcohol y acompañado por una persona que lo jalea en todo momento. «Cómo la toca el colega, cómo la toca. Lo mejor que tiene el Valencia. Me cago en los muertos de Prandelli», se escucha con claridad decir al individuo al que más tarde el futbolista dijo no conocer de nada. Es la persona que graba con alevosía y nunca mejor dicho con nocturnidad las imágenes que días después haría públicas metiendo a Parejo en un auténtico lío. Al capitán se le ve con un vaso en la mano y fumando de una cachimba, pero es cuando habla al final del vídeo el momento men que se aprecia con más claridad su estado evidente de embriaguez: «Vamos a liarla hoy, vamos a liarla hoy». Su deconocido compañero asiente: «Hoy vamos a follar y sin pagar».

Tensión en Paterna

Ya en la ciudad deportiva, antes de salir a entrenar el futbolista del Valencia publicaba un mensaje en las redes sociales. «Lamento las imágenes aparecidas porque son impropias. Solo me queda pedir perdón a la afición, al club, al entrenador y a mis compañeros. No sirve de excusa, pero estaba en mi tiempo de ocio y sin tener programada sesión de entrenamiento al día siguiente. Añadir también que no conozco de nada a quien aparece conmigo en el vídeo. Siento enormemente lo sucedido», escribió. Lo hacía después de explicarse también en el vestuario y de haber mantenido una breve charla con el entrenador, que contó con él para el entrenamiento pero después lo excluyó de la convocatoria para el partido de la Copa ante el Leganés.

No despedirá por tanto en Mestalla un año marcado por los pobres registros del equipo y por su intención el pasado verano de forzar su salida al Sevilla, que le costó estar apartado durante parte de la pretemporada y recibir duras críticas del propio club y de muchos aficionados. ¿Volverá a ponerse la camiseta del Valencia?