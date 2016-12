Objetivo: Maksimovic, primer fichaje 17/18

"Este equipo necesita cuatro jugadores para mejorar la plantilla y el club ya lo sabe". En la frase que pronunció Prandelli en su comparecencia del pasado viernes, donde pedía cuatro incorporaciones en el mes de enero, no estaba incluido Maksimovic. Según ha podido saber SUPER, el Valencia está negociando con el serbio para que sea el primer fichaje de la próxima temporada. En ningún caso llegaría en el mercado invernal. El club de Mestalla, como recalcó Prandelli este miércoles, está lleno de urgencias y necesita auténticas garantías en términos competitivos para relanzar al equipo en el segundo tramo de la temporada. Aun así, la operación no es sencilla. En el club de Mestalla se respira optimismo pero no está cerrado todavía. Tras él hay toda una carrera de clubes por contratarlo, incluso algunos están dispuestos a pagar una compensación económica al Astana para asegurarse el fichaje sacándolo en el mercado invernal.

Al punto, que en las últimas horas los equipos fuertes de Portugal como el Benfica o el Sporting de Lisboa han realizado una ofensiva por Maksimovic, llegando a mantener reuniones con su representante aprovechando la presencia de este en Lisboa. El futbolista acaba contrato el día 30 de junio y aunque no tiene experiencia en ligas de primer nivel, ni siquiera en ligas de nivel intermedio, algo que reafirmó Prandelli con sus palabras –"necesitamos jugadores que estén preparados"– por potencial supone una oportunidad de mercado, un ahora o nunca que si el Valencia no aprovecha ahora ya difícilmente podrá hacerlo más tarde: se convertirá en un futbolista difícil de contratar.

Se trata de un futbolista cuya hoja curricular es exquisita en las categorías inferiores de Serbia, donde ha sido campeón del Mundial Sub´20 –con gol y asitencia inluidas en la final– y del Europeo Sub´19. Un jugador que tienen en cuenta las grandes secretarías técnicas de Europa. García Pitarch apura la negociación para traerlo a coste cero pero en ningún caso será para el mercado invernal. El objetivo es que sea el primer fichaje de la temporada 2017/18.