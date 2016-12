Un proyecto deportivo en Ecuador

En el año 2015 y 2016 la Penya Valencianista per la Solidaritat ha llevado a cabo en Ecuador un proyecto en favor de la infancia más desfavorecida, tras el éxito de los años anteriores de su alianza con Nuestros Pequeños Hermanos en Guatemala, República Dominicana y Nicaragua. Esta iniciativa aúna adiestramiento en horticultura para que los niños sepan el valor de la tierra y lo que te devuelve en compensación al trabajo dedicado a ella y un proyecto deportivo de integración y superación personal. Los ´alma mater´ gemelas de este proyecto han sido nuestros adelantados Eduardo y Pilar, quienes con su compromiso hacen que estos proyectos cambien vidas. Y múltiples han sido con su liderazgo las acciones realizadas para llevar los colores del valencianismo más solidario a los niños de los rincones más apartados del mundo que carecen de lo básico para llevar una vida digna.

El inicio del proyecto fue la entrega de 153 uniformes y botas de fútbol para niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los ocho y los dieciséis años de la zona conocida como ´La Clementina´. Desde el primer momento, los entrenamientos se convirtieron en diarios, de lunes a viernes en horario de 14:00 a 16:00 horas. Poco a poco la vinculación de los niños y el respeto a su nuevo entrenador hace que comiencen a inscribirse cada vez más niños y por eso llegan a ser más de cien los integrantes de las dos categorías Sub´8 y Sub´10 que van a entrenar con Eduardo.

Pronto se hizo necesario iniciar el equipo Sub´8 con niños de seis y siete años por la afluencia de niños nuevos y para evitar que se queden sin jugar. Pero, como no hay aprendizaje sin competición, se organizó un torneo hexagonal Sub´10 formando seis equipos entre los propios niños de los entrenamientos, cuyos equipos tomaron nombres de animales elegidos por los niños (Delfines, Pumas, Leones, Caballos, Tigres y Osos). Y, como todos tenían que colaborar en adecentar el terreno de juego, se imponía la construcción de bancos en el campo de fútbol y estos fueron hechos por Eduardo y algunos de los niños con restos de madera de la carpintería. Ya para entonces las equipaciones fueron insuficientes y se hizo a la Penya Valencianista per la Solidaritat un segundo pedido y entrega de cincuenta y tres uniformes y treinta y seis pares de botas de fútbol para los niños nuevos que se fueron inscribiendo en los equipos. Una actividad especialmente querida por los niños fueron los entrenamientos en el río que coincidieron con el comienzo de las vacaciones escolares y que servían también para enseñar a nadar a los niños que no sabían. Para ello, cada jueves se alquilaba una camioneta para transportar a unos cuarenta niños y darles la merienda después del baño.



Y en las clases responden

Es una experiencia enseñar a los niños en las clases de matemáticas las tablas de multiplicar y conceptos de unidades, decenas, centenas y millares viendo los progresos cuando la recompensa es tener un balón por el que hacen los mayores esfuerzos. Además, hicimos entrega de veinte equipaciones para los niños acogidos en el Hogar ´Niños Queridos´ que es un orfanato humilde situado a las orillas del río Babahoyo en el que viven veinte niños y adolescentes huérfanos o abandonados.

Esta era la primera vez en su vida que tenían un uniforme y unas botas de fútbol por lo que la entrega de estos fue un día de fiesta inolvidable en sus vidas y llevamos también una gran tarta de chocolate para celebrarlo. Por eso también fue un gran acontecimiento para ellos participar en algunos encuentros amistosos entre los equipos Sub´8 y Sub´10 de ´La Clementina´ contra otros equipos de las mismas categorías de otros municipios cercanos como Pijuyo, Baba y Catarama.

Estos partidos fueron una gran motivación para los niños y además se logró aumentar el compañerismo y la amistad entre ellos. Es nuestra obligación inculcar en los niños los valores éticos del deporte y del valencianismo como son el respeto, la generosidad, el esfuerzo, el afán de superación y, por encima de cualquier otro, un nuevo valor que desconocían; la SOLIDARIDAD que ahora conocen y practican gracias al proyecto de la Penya Valencianista per la Solidaritat.

Un simple gesto como saludar a los jugadores del otro equipo es ya una costumbre arraigada en ellos. Una nueva donación de equipaciones de la Penya Valencianista per la Solidaritat a la nueva ´Escuela del Milenio´ en el municipio de La Unión y con capacidad para 1200 alumnos, lugar al que este año escolar van a ir a estudiar todos los niños de ´La Clementina´, fue el colofón de este emocionante proyecto y el seguro cambio e impulso de la vida de tantos niños con carencias.

