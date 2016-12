Simone Zaza, fichaje al caer para el Valencia

Llega la hora de Simone Zaza. Pasada la final de la Supercopa de Italia que la Juventus disputó el pasado viernes en Doha y que perdió ante el Milan en la tanda de penaltis, el club de Turín tomará la decisión sobre el delantero italiano, y desde el Valencia se espera con cierto optimismo que esto suponga la llegada definitiva del delantero al conjunto de Mestalla.

Una vez el West Ham ha descartado quedarse con este jugador en propiedad, porque estaba cedido en el conjunto de Londres con una opción de compra obligatoria su jugaba 14 partidos oficiales, que finalmente no ha disputado, Zaza regresa a la disciplina de la Juventus, club que no cuenta con él ya que tiene como delanteros a Higuaín, Paulo Dybala y Mandjukic, es el momento de decidir qué hacer con él. La Juventus ya sabe que el Valencia está interesado en él, y también lo sabe el propio futbolista ya que a principios de la semana pasada el director deportivo valencianista, jesús García Pitarch, se reunió con él y con su padre, Antonio Zaza. De la reunión salió un ´sí quiero´ del delantero que de alguna manera deja a la Juve en la tesitura de tener que negociar con el conjunto de Mestalla.



La negociación

Pero la negociación no es fácil porque el punto de partida de los italianos es recuperar el dinero invertido hace dos años cuando pagaron al Sassuolo 18 millones de euros por Zaza. Se trata de un planteamiento inicial porque desde entonces el jugador se ha devaluado porque apenas ha jugado y no ha triunfado ni en la Juventus ni en la Premier League, pero al margen de la cantidad, es decir de si pide 10 o si pide 18 millones, la intención de la juventus es poner una opción de compra obligatoria. Por su parte, el Valencia está dispuesto a poner una opción de compra pero no obligatoria porque prefiere ver el rendimiento del jugador antes que ´obligarse´ a comprarlo. En cualquier caso, en el Valencia hay moderado optimismo hasta el punto que se espera que Zaza pueda llegar en calidad de cedido en los próximos días.