Arranca la operación salida de Dani Parejo

El Valencia CF ya tiene claro el guión a seguir con Parejo. Tras las primeras fechas navideñas, la intención es ponerse a tutti pleni para resolver la situación del centrocampista, que no es sencilla precisamente. El primer paso ya se ha dado: los primeros contactos entre el club y los agentes (Bahía) se ha producido y se han citado para próximamente. Todo está en una fase inicial, pero en una próxima reunión se abordará su salida. Las posturas están claras. Ahora falta encontrar una solución que convenga a todas las partes.

El operativo encaja con la información que viene ofreciendo SUPER, para fichar -más allá de Simone Zaza- hay que vender, hay prisa y Parejo es una de las piezas con mercado. En verano, el Sevilla llegó a hacer una propuesta próxima a los 14 millones de euros y Sampaoli ha declarado recientemente que el ´10´ del Valencia le gusta. El dinero que deje Parejo se reinvertirá en el mercado. Pitarch destapó su postura en una entrevista concedida al diario AS. Parejo está en la «trituradora» y se conjuga en pasado. «El rendimiento de Dani y su voluntad de salir vienen de las críticas que ha recibido durante mucho tiempo. Su situación es compleja. Se siente desvinculado desde hace tiempo. Lo mejor sería encontrar una salida, pero una salida que no perjudique a nadie. Ni al Valencia ni a Dani y a un equipo que satisfaga a todos. Este verano no se dio esa situación. Pako tenía confianza ciega en Dani y el único equipo que preguntó fue el Sevilla y lo consideramos un rival». Las palabras del director deportivo son rotundas. Blanco y en botella. Lo mejor para todos es empezar un ciclo nuevo.

Parejo renovó hace dos veranos y firmó un contrato hasta 2020, con una de las fichas más altas, de acuerdo con su importancia dentro del equipo y su rol de capitán. Los problemas del club han desconfigurado su posición, a todos los niveles. Su ciclo se da por cerrado. El futbolista está en un punto de madurez óptimo –27 años– y en el Valencia está involucionando. Sus números no se discuten y su aportación (positiva) tampoco. Sin embargo, el último partido en Anoeta, tras la discurso de Prandelli, y el vídeo de su salida navideña han cortado cualquier vía de rehabilitación.

El futbolista tiene contrato y está adaptado a la ciudad, tampoco le sirve cualquier destino. Tiene claro que el siguiente paso es fundamental. También para el Valencia, que debe tener claro el recambio.