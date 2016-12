David Villa: "En enero empezaré la pretemporada con el New York City"

David Villa despejó cualquier rumor de una posible vuelta no ya al Valencia si no a cualquier club de España y dejó claro que el 23 de enero estará en la pretemporada con los New York City "sí, sí o sí". "Me gusta vivir en la realidad y no en fantasía y la realidad es que tengo un año de contrato con los New York City y el 23 de enero voy a hacer la pretemporada sí, sí o sí", puntalizó el exjugador del Valencia sobre los rumores que habían surgido sobre su futuro.

En cuanto a la complicada situaciónque vive el Valencia, el delantero lanzó un mensaje de apoyo a los valencianistas: "La afición tiene que confiar aunque se que en esta situación es difícil de decir nada a la gente, pero siempre he dicho lo mismo en toda mi carrera, las evaluaciones son al final, ahora es momento de estar con el equipo y si al final no es buen año hay que expresarse, pero todavía queda mucho por delante, hay que revertir la situación y obviamente debe ser entre todos. Por la experiencia que tengo se que la afición va a dar eso, porque lo he vivido aquí, he vivido una situación difícil y la afición siempre estuvo con el equipo".

"No estoy para dar consejos. Como valencianista que todo el mundo sabe que soy estamos pasando una situación difícil. No es la situación deportiva que todos queríamos. Lo mejor que ahora mismo tiene el Valencia es que queda mucho por delante y confiar en que cambien la situación, salir de ahí y terminar el año deportivo de la mejor manera posible, sabiendo que el arranque ha sido muy malo", aseguró David Villa. El exjugador del Valencia fue protagonista en su academia El Planter-DV7 en Puçol, en la que ha participado en el I Clínic de Tecnificación con su nombre. Además, esta tarde estará presente en los actos de presentación oficial de la Escuela en la temporada 16/17.