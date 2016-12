El Valencia tiene atado al recambio de João Cancelo

El trabajo en materia de fichajes se acumula en los despachos del Valencia CF. Altas y bajas para lo más inminente -el mercado de invierno, que se abrirá en apenas unos días- y también para la temporada que viene como así lo demuestran los movimientos por futbolistas como Nemenja Maksimovic, Gonçalo Guedes o el recambio de João Cancelo. Según ha podido saber SUPER, el Valencia tiene prácticamente atado y elegido al lateral derecho que en verano cubrirá la presumible marcha del lateral derecho portugués. Desde el club se tiene asumido que, aunque no hay ninguna operación sellada, en verano Cancelo saldrá en dirección a uno de los poderosos clubes que llevan temporada y media detrás y observando de cerca sus progresos.

Como ha venido publicando este diario, la venta de João Cancelo, que al Valencia le costó 15 millones de euros en 2015, no está en estos momentos apalabrada con ninguno de los pretendientes que a lo largo de los meses lo han seguido. De mayor a menor intensidad, clubes como el Barcelona, la Juventus, el Manchester City, el United o el Paris Saint Germain han tomado nota de las evoluciones del jugador en diferentes partidos de la liga española y con la selección de Portugal, con la que el de Barreiro se perfila en la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 como el titular en el carril derecho.

El FC Barcelona se destaca como el más interesado de todos en João Cancelo, al entender que el futbolista de 22 años representa la mejor de las opciones que existe en el mercado para convertirse en el Dani Alves de los próximos años. Sin embargo, en el Valencia se insiste en que no existe ningún acuerdo cerrado a día de hoy para la venta del futbolista. A pesar de lo que estos días se está publicando en la prensa de Barcelona. En la capital Condal, por ejemplo, se daba también por seguro que ya se estaba negociando para el fichaje por el Barça en este mercado de invierno, una circunstancia que niega el propio futbolista. La edición digital de ´Superdeporte´ y, al día siguiente, en las páginas de este periódico podía leerse, horas después de que Cesare Prandelli y Jesús García Pitarch regresaran de Singapur tras verse con Lim, que Cancelo quería quedarse y ayudar esta temporada al equipo a salir del hoyo de la tabla.

Días más tarde, el propio director deportivo reafirmó en público que Cancelo no quiere marcharse ahora. «Al volver de Singapur tenía muchas llamadas de João. Él me comentó que había visto una noticia de que se quería ir y que era mentira. Cancelo esta agradecido al Valencia. Está comprometido, quiere estar aquí y no quiere salir del club en esta situación actual. Cancelo es una de las mejores transacciones de la historia del club», argumentó el director deportivo. En una pregunta posterior, en cambio, Suso, no se vio en disposición de confirmar que Cancelo seguirá en el equipo blanquinegro más allá del 30 de junio de 2017. « No sé qué pasará en verano. Harry Potter y la bolita no la tengo yo aquí. El dice que quiere seguir, pero tenemos el caso de Alcacer que quiso salir y se fue. Su comportamiento y el de su agente -en referencia a Jorge Mendes- es de un profundo respeto hasta ahora. No han presionado para salir ni ahora ni en verano. Respecto al futuro es difícil de predecir».

Los ejecutivos del Valencia asumen que Lim accederá a la venta, sabedores de que hay equipos de mucho peso en Europa dispuestos a contratarlo en verano por cifras que oscilarán entre los 20 y 30 millones de euros. La Juve es uno de los que podría rivalizar con el Barça, así que el Valencia ya ha avanzado en el fichaje de un sustituto.