La Juve cede y el Valencia CF fichará a Simone Zaza

Si en el tema de Maksimovic hay pesimismo, lo cierto es que con Simone Zaza, a medida que pasan los días se va avanzando hacia el acuerdo final y lo que hay es todo lo contrario, cierto optimismo porque las relaciones con el equipo turinés son excelentes. El Valencia ha retomado las negociaciones con la Juventus tras los días festivos por la Navidad y tras la final de la Supercopa de Italia que perdió en la tanda de penaltis ante el Milan en Doha.

En este sentido, una vez el Valencia tenía el acuerdo con el futbolista después de la reunión que mantuvo el director deportivo Jesús García Pitarch con el jugador y con su padre en Londres la semana pasada, el siguiente paso era lograr el acuerdo con la Juventus, club al que pertenece en propiedad Zaza, ya que hay que recordar que se encontraba cedido en el West Ham pero el equipo británico ha preferido no ejercer la opción de compra de 25 millones que tenía en su favor para hacerse con el delantero italiano en propiedad. Y era en ese instante cuando el Valencia debía moverse, y con el ´sí quiero´ del jugador en la mochila, dirigirse de manera formal a la Juventus. Y eso ha hecho en los últimos días. En un principio el club de Turín se descolgó pidiendo una opción de compra obligatoria de entre 15 y 20 millones porque tenía la intención de recuperar lo que pagó en el verano de 2015 por el jugador al Sassuolo, pero con el tiempo ha ido cediendo en sus pretensiones iniciales.

Primero porque el jugador se ha devaluado desde entonces, ya que no ha triunfado ni en la Juventus ni en el West Ham, y segundo porque sabe que el Valencia no puede obligarse a poner una opción de compra. La Juve asume que el jugador quiere jugar en el Valencia, que Cesare Prandelli está contento con su fichaje y que no tiene mucha competencia, y que por lo tanto jugará, y terminará cediendo al futbolista con la esperanza de que triunfe y se revalorice para poder sacarle este verano el dinero que ahora mismo no vale. La llegada de Zaza es cuestión de días.