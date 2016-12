El padre de Zaza confirma la negociación con el Valencia

El fichaje del italiano Simone Zaza por el Valencia va dando pasos adelante. El último es que la Juventus, club al que pertenece el futbolista, ya sabe que el Valencia no va a poner una opción de compra obligatoria en la cesión y asume que tiene que negociar con el club de Mestalla, lo que supone que la operación está más cerca que nunca de cerrarse y el delantero se nuevo futbolista del conjunto de Mestalla hasta el mes de junio en calidad de cedido.

De hecho, el padre del propio jugador, Antonio Zaza, confirma las negociaciones con el Valencia y que el jugador no va a volver a la Juventus. Es más, hasta afirma que a su hijo le gustaría que Prandelli fuese su entrenador, aunque admite que tienen más opciones sobre la mesa, sobre todo de la Liga italiana: "Zaza no va a regresar a la Juventus. ¿Valencia? También existe la serie A. La aventura de Simone en el West Ham ha terminado y estamos evaluando diferentes situaciones para su futuro. Estamos hablando con el Valencia, pero no es la única situación concreta que estamos considerando. Es evidente que a mi hijo le encantaría ser entrenado por un gran entrenador como Cesare Prandelli pero es posible que Simone pueda volver a jugar en la Serie A", ha dicho el padre del delantero.