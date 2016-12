Marchena sobre Parejo: "Un futbolista debe ser consciente del escudo que lleva"

"Un futbolista debe ser consciente de lo que mueve, de lo que representa y del escudo que lleva". Son palabras de Carlos Marchena sobre el polémico en el que Dani Parejo fue pillado de fiesta en una discoteca. Marchena, como Parejo ahora, llevó el brazalete de capitán en su etapa como valencianista, añadió, en unas declaraciones al programa Jugones de La Sexta, que el centrocampista madrileño también "se puede equivocar. Él es el primero que ha salido y ha pedido disculpas".

Sobre el Valencia y el delicado momento deportivo que atraviesa, el sevillano asegura que "la situación que tiene equipo es muy compleja y el club no atraviesa un momento estable", y cree que la responsabilidad es compartida: "Seguramente no haya un culpable solo y sea un cúmulo de circunstancias, de cosas que no están bien hechas que se van sumando una a otra y te hacen estar ahí".

El excapitán asegura que la situación del club perjudica a la plantilla: "Cuando el ambiente está crispado, cuando el ambiente no es estrictamente hablar de fútbol, al futbolista le marea le perjudica y esto crea una inestabilidad que hace que el equipo esté ahora mismo donde está". Pese a todo, Marchena es optimista de cara al futuro del equipo: "Esperemos que llegue la estabilidad, que venga una racha de buenos resultados y el Valencia vuelva a estra donde le pertenece"