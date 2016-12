Prandelli, sin centrales

Las ausencias vuelven a presidir la sesión de entrenamiento del Valencia CF, especialmente, en la defensa. La principal baja, nuevamente, es la del central francés Eliaquim Mangala. El miércoles salió a la 'jaula' a recuperarse junto a Luís Nani, pero este jueves ni él ni Garay han salido al campo para trabajar en esa zona dedicada a los jugadores que están en la última fase de recuperación de sus lesiones. Además, tras media hora de entrenamiento, Aderllan Santos se ha retirado del entrenamiento.

A las lesiones, se une la no presencia de Abdennour, concentrado con Túnez para la Copa Africana de Naciones (CAN). Un panorama nada halagüeño para el entrenador, Cesare Prandelli, con vistas al partido del martes 3 de enero frente al Celta en la ida de los octavos de final de Copa. El plan es que Mangala y Santos, a la espera de conocer los motivos del porqué de su retirada del entrenamiento, puedan estar preparados para el partido. Aún así, la preocupación con el estado físico de hombres como Garay y Mangala es evidente. Si se añade que Abdennour estará un mes en la CAN, se entiende que el Valencia tenga la posición de central entre los posibles refuerzos de invierno.



Zotko y Javi Jiménez

Con todo esto, Prandelli ha tenido que echar mano este jueves de dos centrales del Valencia Mestalla, Ivan Zotko, ucraniano, y el valenciano Javi Jiménez. Durante la sesión de este jueves se ha unido a las ausencias del día anterior, José Gayà. El lateral izquierdo de Pedreguer jugará esta noche el 'Champions for life' junto a Álvaro Medrán. Ni el cordobés, ni Siqueira ni Ryan se entrenan con el grupo con permiso del club. Los cinco se incorporarán el viernes.